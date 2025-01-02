日本籃壇首位港將！徐遠征簽約B.League球隊岩手大公牛

日本B聯盟（B.League）3級聯賽球隊岩手大公牛（Iwate bigbulls）周四（2日）官宣，以一年合約簽入香港球員徐遠征。Oliver接下來只需完成球隊體測，即可正式加盟為職業球隊大公牛披甲，並會成為香港首位登上B.League舞台的球員。

現年28歲的徐遠征，上年遠赴美國進行數個月的高強度訓練，並與多位NBA球星交流球技，決意挑戰NBA發展聯盟（G.League），先後前往兩支球隊基地試訓，惟最終未能取得錄取通知書。踏入2025年，徐遠征即有好事臨門，他在國際舞台的表現獲得日本球隊岩手大公牛青睞，提供一份為期一年合約，成為首位簽約B.League球隊的港將。

「岩手大公牛的球迷，大家好，我真的很期待加入這支球隊，未來我會為球隊的勝利竭盡全力。這是我第一次在日本打球，是很難得的體驗，球團、教練和球員都很歡迎我，所以我有信心一切都會順利。我會每天努力訓練，期待早日見到大家！」

岩手大公牛官方亦表示很高興迎來聯賽首位香港代表，岩手大公牛會長水野哲志指：「他的能力毋庸置疑，身高1米91的他主力位置是控球後衛，亦是一名全能型球員，擁有出色的突破和投籃能力，可以憑藉侵略性的防守限制對方的1至4號球員。在訓練中，他已經透過輕鬆的扣籃表現出了壓倒性的存在感。我們期待他在新一年開始的下半季比賽中，發揮出作為關鍵球員的作用。」

岩手大公牛成立與2010年，曾於2016年生班二級聯賽。球隊現征戰的三級聯賽常規賽需進行共30個回合賽事，而目前戰至第15個回合，球隊戰績暫錄16勝8負聯賽排名第4。岩手大公牛將於下周六（11日）出戰第16回合對陣埼玉野馬，徐遠征有望完成體側後為球隊披甲上陣。