祖高域又寫紀錄贏蒙菲斯20勝　強勢爭澳網

當你輸1次、2次、5次都可能仲有反擊的幻想，但輸到10次甚至20次又有何感受？塞爾維亞球王祖高域剛在布里斯班網賽以直落兩盤擊敗法國的蒙菲斯，交鋒紀錄增至20勝0負，就連ATP巡迴賽官網都要在限時動態為此戰績出Post紀錄。

祖高域在屬於ATP250級賽事的布里斯班網賽為澳網熱身，周四面對已38歲的法國名將蒙菲斯，僅花72分鐘以直落兩盤6比3淘汰對手，躋身8強，並將對戰紀錄創下20勝0負，而過去20年一直爭取首勝的蒙菲斯繼續失望而回，想贏塞爾維亞天王仍要等。至於祖高域的這個紀錄在ATP列出的交手紀錄中位列榜首，成為網壇最具統治力的對戰紀錄，拿度對基斯昆特的18勝0負則位列次席。

「我們交手很多年，從我15歲就認識蒙菲斯，在青少年時期及職業巡迴賽交手多次，雖然戰績是這樣，但我們有過很多較量，他是其中一位最出色的運動員之一。」祖高域賽後大方地對這位老對手稱讚:「我認為在他這個年紀仍能保持如此高水平，值得稱贊。他很有運動天賦，也是一位超級好人，這是他受到數百萬人喜愛的原因，他是一位偉大的球員之一，很大魅力。」

在20年前參加2005年澳網的男女單籤表當中的256位球手中，目前只餘下祖高域及蒙菲斯，37歲的祖高域是網壇長青樹，目前仍繼續有實力爭逐大滿貫，而蒙菲斯在38歲時重新躋身世界前50，也是一個成就。「從某種意義上，這是一場特殊比賽，在巡迴賽首個比賽中，一位37歲球手對一位38歲選手，我很享受。」祖高域繼續向蒙菲斯送高帽:「我認為這是一場高質量比賽，他第一盤和第二盤只有幾局鬆手，讓我可以打破發球局，否則比分會更緊張。」祖高域下仗將面對美國的奧柏加，努力提升狀態，並與新教練兼好友梅萊携手爭逐生涯第11個澳網冠軍而作準備。