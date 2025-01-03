意超盃祖記大戰AC米蘭　免費台直播

意超盃4強戰，祖雲達斯硬撼AC米蘭，A米剛有新帥干斯卡奧接手，首度領軍即刻對住囝囝法蘭斯高干斯卡奧效力嘅祖記，話題十足，兩軍近況都麻麻，預計會踢穩陣波，2.5球細盤係不二之選。（HOY TV 76台周六凌晨3時直播）

A米今季表現欠佳，啱啱怒炒今夏先至上任嘅主帥方辛卡，請來干斯卡奧救火。查實干斯卡奧對意甲絕不陌生，球員時代曾效力過拉素、國際米蘭同帕爾馬，而佢執教波圖亦拎咗11座錦標，包括3次葡超冠軍。據報A米之前曾邀請過前車路士教頭沙利，可惜條件唔啱遭到拒絕，其後先請「干Sir」，似乎佢唔係球隊嘅首選，因此上任後要急於做出成績，如果捧

勢估唔到「干Sir」首度領軍，就要同效力祖記嘅囝囝法蘭斯高干斯卡奧正面交鋒。法蘭斯高係「斑馬軍團」新星，近期亦成日擔正，單計聯賽就上陣13次。

不過祖記今季喺莫達執教下，力主傳控打法，得勢不得分嘅問題未見改善，就算聯賽仍保持不敗，卻經常和波收場，箭頭杜辛華荷域表現飄忽，令人失望。由於大家近績都麻麻，相信會踢得小心謹慎，雙方近8次交手7次開2球或以下，2.5球入球細捧得過。

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