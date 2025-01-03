西甲重開　皇馬強攻華倫西亞大無畏

西甲重開上演獨腳戲，華倫西亞主場迎戰皇家馬德里。「蝙蝠軍團」近4場未贏過，西甲排名墊底，不過主場有一定戰鬥力，「銀河艦隊」近況同樣時好時壞，攻力強但後防多甩漏，近6場全開3球或以上，揀2.5球入球大最明智。（Now 632周六凌晨4時直播）

皇馬現時落後榜首馬體會1分排第2，佢哋今季表現飄忽，不過淨係講攻力仍然係頂級，聯賽18場攻入41球，基利安麥巴比同雲尼斯奧斯祖利亞各有10球及8球進帳，祖迪比寧咸亦累積攻入6球，不過球隊近期後防表現就強差人意，近4場失7球，包括作客華歷簡奴踢成3比3，佢哋幾位後防長期傷兵艾達米列達奧同阿拉巴仲未出得，所以今場客W唔係咁穩陣。

華倫西亞今季戰績低落，現時17戰僅得12分排榜末，需要搶分護級，今場仲有中場比比路停賽，而且傷兵一大籮，形勢都幾惡劣，佢哋護級唯一憑藉就係主場賽事，包括早前主場贏貝迪斯4比2，上場主場同艾拉維斯打和2比2，近4次主場3次開4球或以上，今場對住勁旅皇馬，相信佢哋會豁出去喪攻，把握皇馬防線弱點盡量爭取入球，隨時合演入球騷。

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