蒙拿反勝奧運銅牌入4強　喜獲黃澤林介紹香港美食

香港網球公開賽周五（3日）上演8強大戰，世界排名62位的西班牙球手蒙拿，以盤數2：1擊敗巴黎奧運銅牌得主、世界排名第17位的姆錫迪，自去年2月智利賽後再闖ATP 250賽4強。

現時世界排名第17位的姆錫迪，去年巴黎奧運表現神勇，先後擊敗美國一哥費斯、衞冕球手沙華列夫等好手，最終奪得銅牌，成為自1924年巴黎奧運Uberto de Morpugo之後，意大利100年來首個奧運網球獎牌得主。他在2024賽季亦分別於倫敦賽（ATP 500）、烏馬格賽（ATP 250）及成都賽（ATP 250）奪得亞軍，另外在溫網亦打入4強，現為意大利第2高排名選手。

去年香港賽16強止步的姆錫迪，今年香港站被列為2號種子，8強面對世界排名62位、上季在3項挑戰賽奪得1冠2亞的西班牙27歲球手蒙拿（Jaume Munar），兩人此前4次相遇，後者奪得3勝，但全部都是在泥地賽。

回到硬地賽，姆錫迪開局表現更勝一籌，首盤以6：2輕鬆勝出。不過蒙拿適應硬地球速後，第2盤愈戰愈勇，相反姆錫迪失誤增多，接發球亦頻頻打失，兩人互相保發鬥到「搶7戰」，蒙拿率先連取5分，姆錫迪追回3分，但網前殺波落網，西班牙人以局數7：6 （7：4）勝出。蒙拿第3盤繼續猛攻，兩人頭4局互破發球局，第11局蒙拿成功打破姆錫迪發球局，最終以局數7：5拿下勝利。

蒙拿獲勝後激動跳起慶祝，賽後他表示：「新年有個好開始，第一盤之後我嘗試提升表現，好開心可以做得到。這個球場球速好快，今天自己發球都不錯，相信在這個球場就要善用發球這個武器，今場我亦嘗試打得更有侵略性，做到季前調整的東西，所以整體發揮理想。」

蒙拿全場表現冷靜亦是今場致勝關鍵之一，他歸功於團隊的努力：「年輕時我亦不時因為情緒影響表現，故我近年都專注調整比賽時的心理狀態，半年前有心理專家加入我的團隊，大家一同努力下，我感覺自己變得更加成熟。」

去年資格賽止步的蒙拿首次打入香港網賽4強，將會遇上擊敗4號種子、法國費爾斯的法國球手梅拿。這位西班牙人笑言今次終於有更多時間遊覽香港，而季前和他一起訓練的香港一哥黃澤林則擔任旅遊大使：「去年很少時間體驗這個地方，今次我看了除夕煙花，又去了海洋公園玩，之後有時間的話都想參觀天壇大佛，我的朋友Coleman（黃澤林）也介紹了一些地方和美食。」

同日焦點，世界排名第50位的中國19歲球手商竣程大戰排名高8位的匈牙利球手馬路辛（Fabian Marozsan）。首盤商竣程表現慢熱，先輸一盤1：6，但在第2盤起極力反撲，率先在第4局破發，轟出4球Ace以6：3扳回一城。商竣程在決勝盤繼續提升表現，全盤轟出5記Ace，以6：4取勝，連續兩年闖進香港網賽4強。