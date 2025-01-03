紐卡素兩位大將變棄卒　阿米朗將重返美職

捷比亞(左)及米基爾阿米朗(右)可能今個月離隊。(Getty Images)

紐卡素來勢洶洶直逼英超前4位，士氣高昂，但2位昔日主將米基爾阿米朗、捷比亞斯人獨憔悴，面臨今個月執包袱離隊，其中翼鋒米基爾阿米朗已經有買家認頭，根據英國《太陽報》爆料，美職球隊夏洛特FC準備以1,600萬鎊(約1.54億港元)收購呢位30歲巴拉圭國腳。

米基爾阿米朗對於美職並唔陌生，佢曾於2016至19年效力阿特蘭大聯，並協助球隊奪得2018年美職總冠軍，打出名堂後加盟紐卡素，近年都係「喜鵲」主將，最威水係2022/23年球季英超上陣34場入11球。

不過，阿米朗上年夏天轉會失敗後，一直被投閒置散，今季英超僅上陣7次，並冇入波或助攻，明顯已遭領隊艾迪侯域放棄，離隊成為佢唯一出路。前李斯特城名將基斯甸富治斯現時擔任夏洛特FC助教，極力向會方推薦米基爾阿米朗，認為佢可以增強球隊實力，富治斯話：「阿米朗係一位非常出色球員，好期待佢加盟。」夏洛特FC將於1月22日開操，意味阿米朗應該短期內完成轉會手續。

另外，34歲右後衞捷比亞亦好大機會今個月離隊，可能去土耳其聯賽搵食。