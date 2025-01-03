艾殊利高爾：紐卡素攻守兼備擋唔住

首先謹在此祝所有讀者2025年新年快樂！

熱刺球迷希望新的一年能改變他們的命運，或許還希望球隊能在比賽期間改變風格和踢法。

儘管他們有過一些傑出的表現和取得驕人的勝仗，持續的飄忽是在2024年的一大寫照。其領隊普斯迪高路堅定不移地擁護自己的全攻型體系，當體系發揮作用時，他們可以說是全英超火力最猛及最擅長進攻的球隊。

對於這支北倫敦球隊來說，入球並不成問題，但主場表現卻出現很大的問題。今季10場主場聯賽只贏4場，考慮到他們在防線上傷兵不斷，一對正選中堅及正選門將傷出下，領隊可能希望在1月份的轉會窗能增兵以加強防守力，否則很可能被傷兵潮拖垮。

相比之下，紐卡素肯定快樂地享受當下，皆因他們是聯賽中近況最佳的球隊，近7場比賽取得5勝，當中有4場勝仗來自聯賽，這使得他們在積分榜上的排名一路飆升至現時的第5位，距離歐聯前4席位僅差3分。

喜鵲的成功很大程度上，與球隊在球場攻守兩端皆有出色表現有關。防守上他們已經連續4場保持不失，而前場的主力球員狀態火熱，阿歷山大伊沙克過去6場英超攻入8球，目前在神射手榜上排名第3，並受到歐洲幾家大球會的虎視眈眈。他將是紐卡素實現重返歐聯舞台的一大關鍵，因此我認為球隊會不惜一切代價留住他。

紐卡素過去5次對熱刺贏了4場，而以雙方目前的狀態，他們將可以將連勝走勢擴大到5場。我預期紐卡素作客取勝而回。