【有片】雲尼斯奧斯領紅牌想打球證　面臨重罰停賽12場

去片睇雲尼斯奧斯祖利亞幾乎出手打球證

周六(4日)凌晨西甲新年重開第一擊，就出現火爆場面，皇家馬德里嘅世界足球先生得主雲尼斯奧斯祖利亞，不滿被球證出示紅牌趕出場，突然情緒失控，衝前想毆打對方，幸好隊友及時出手攔阻，否則後果不堪設想。皇馬踢少1人之下，靠中場祖迪比寧咸扮演「救世主」，臨完場貢獻1助攻及1入波，協助球隊作客以2比1反勝華倫西亞，升上榜首。

深受降班威脅嘅華倫西亞把握地利優勢，創造唔少具威脅攻門，包括前鋒曉高杜羅勁射，被皇馬門將泰拔高圖爾斯撲出，跟住科基亞窄角度近門起腳，又被泰拔高圖爾斯擋出。踢到27分鐘，皇馬都係失守，曉高杜羅補射入網，為華倫西亞打開紀錄。

換邊後，皇馬搶番唔少攻擊，53分鐘基利安麥巴比殺入禁區，被對手施薩達列加踢跌，獲得12碼，但係祖迪比寧咸主射中柱彈出，跟住麥巴比射門入網，但因為越位被判無效。

戰至78分鐘，雲尼斯奧斯祖利亞喺禁區內跌倒，疑似想博12碼，華倫西亞門將迪米查夫斯基出手想拉起佢，叫呢位巴西國腳快啲起身，「小雲」隨即報復，推跌迪米查夫斯基，球證睇完VAR後，直接向雲尼斯奧斯祖利亞出示紅牌，佢深深不忿指罵球證，幾乎想出手打對方，隊友魯迪格及教練團成員即時拉住佢離場。

皇馬主帥安察洛堤立即作出調動換入老將莫迪歷，呢位39歲中場上陣僅5分鐘，接應比寧咸傳波，射入扳平1比1。去到補時5分鐘，華倫西亞防線犯錯，比寧咸單刀射入，協助皇馬戲劇性反勝2比1，以2分優勢反超前馬體會，升上榜首，但踢多1場。

賽後安察洛堤話係迪米查夫斯基挑釁在先，雲尼斯奧斯祖利亞只係作出回應，唔應該被罰紅牌，將會提出上訴，「小雲」作出道歉，並感謝隊友協助皇馬贏波。

根據西班牙《世界體育報》報道，雲尼斯奧斯祖利亞今次魯莽行為，可能被罰停賽4至12場。