AC米蘭新帥有料到　反勝祖記入意超盃決賽

周六(4日)凌晨喺沙特阿拉伯舉行嘅意超盃4強，AC米蘭由新教練沙治奧干斯卡奧第1場領軍，立即做齣好戲，以2比1反勝祖雲達斯，打入決賽，將會同國際米蘭合演「打吡戰」爭冠軍。

祖雲達斯上半場佔上風，踢到21分鐘，兩位新星合作，20歲中場麥班古拿作出美妙斜傳，由19歲翼鋒基倫耶迪斯射入打開紀錄，呢位土耳其仲有1次喺禁區頂勁射，僅被AC米蘭門將邁治蘭飛身撲出。

AC米蘭避免失多1球，下半場果然有運行，踢到71分鐘基斯甸普列錫喺禁區內被對手文路爾盧卡迪利踢跌，球證判罰12碼，基斯甸普列錫自己操刀射入，為AC米蘭扳平1比1。僅過4分鐘，A米中場尤路斯穆沙右路傳中，省中祖記中堅費達歷高加迪，改變方向入網，反超前2比1。

戰至補時，祖雲達斯獲得黃金機會，費達歷高加迪近門起腳，竟然射出界，呢位意大利國腳今場擺烏龍兼失機，成為祖記輸波罪人。

賽後沙治奧干斯卡奧表示，半場休息時「鬧醒」球員，球隊下半場踢出激情，令人興奮。AC米蘭將於下周二(7日)凌晨決賽大戰上屆冠軍國際米蘭，干斯卡奧球員時代曾效力國米，意味屆時將會倒戈。