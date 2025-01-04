爆太冷！祖高域不敵2米11「巨人」爭第100冠要再等

被列為賽事頭號種子的塞爾維亞球王祖高域，在布里斯班網賽倒灶出局，8強不敵美國「巨人」奧柏加，無緣爭標，想爭取生涯第100個ATP錦標要再等一等。

矢志再嚐捧走澳網滋味的祖高域，近日在布里斯班網賽的熱身表現不俗，但周五（3日）在8強戰卻遇上年輕力壯27歲兼身高2米11的攔路虎奧柏加，激戰1小時40分鐘後以6比7(6比8)、3比6落敗，無緣4強。

世界排名293位的奧柏加淘汰了前「一哥」感到興奮，他賽後表示:「祖高域是史上最偉大的球員之一，而我則沒有什麼可輸，可以自由地兼承擔最大的風險地比賽，這是你唯一的機會。」奧柏加曾接受髋關節及手腕手術後，自2022年以來已休戰了近兩年，他希望可在布里斯班網賽爭取生涯第五個冠軍錦標：「這是很難，但有很多不確定性及疑問。」他補充:「我在電視上看到很多朋友，很有趣，亦對我是一種激勵，令我繼續對這個運動產生興趣；我也（養傷期間）看着祖高域如何成為偉大球員。」

至於祖高域將專心與新教練梅萊配合，為下周日12日）展開的澳網作準備，力爭在墨爾本歷史性奪第11貫。