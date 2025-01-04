近兩次交鋒都開7+　勝利鬥流浪者玩大佢

澳職墨爾本勝利主場對西悉尼流浪者，「墨勝」連續3場失分，但其中2場係作客，睇番佢哋近4次主場出擊，取得3勝1和，今仗返回自己地頭，必然主攻爭取翻身。加上流浪者踢法充滿娛樂性，近4場總入球全開4球或以上，一於再追中位數3.5球嘅入球大。（無綫myTV SUPER周六下午4時35分直播）

墨爾本勝利今季整體演出不俗，屬於爭標分子，上場作客榜首奧克蘭FC，同對方打成0比0平手，但唔代攻力弱，其實「墨勝」比賽過程創造唔少入波機會，未能取得入球，的確有些少欠運。墨爾本勝利經過連續2場作客之後，今仗有地利優勢支持，應該可以重回正軌。事實上，「墨勝」主場發揮穩定，包括以2比1擊敗第2位FC麥克阿瑟，相信要攻入西悉尼流浪者大門，並唔困難。

至於西悉尼流浪者表現大起大落，早前作客阿德萊德聯，落後2球之下反勝3比2，球員鬥志頑強，上仗遇上FC麥克阿瑟，亦同對手鬥攻，僅以2比3敗陣。好消息係今季加盟嘅前曼聯中場桑馬達，上仗終於開齋入波，呢位36歲西班牙老將開始適應新環境，表現應該會愈來愈好，有助提升流浪者攻力。值得一提，兩隊近兩次交鋒，總入球都開出「7+」，各贏1次4比3，今仗碰頭有望再演入球騷。

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