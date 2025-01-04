前日本國腳本田圭佑　落實來港出戰賀歲盃

蛇年賀歲盃2月1日「大年初四」晚上8時在香港大球場上演，主辦單位周六（4日）在社交平台宣布，前日本國腳本田圭佑將會加入世界明星隊，屆時將與香港明星隊同場較量，球迷切勿錯過！本田圭佑之前曾經多次來港，對上一次則為2019年，當時他以領隊兼教練身份，帶領柬埔寨與港隊「拍跳」。

現年38歲的前日本國腳本田圭佑，直至去年11月才退役，「無迴轉」罰球更是其招牌絕技。他曾出戰三屆世界盃，效力莫斯科中央陸軍、AC米蘭期間，更廣為人認識。主辦單位在社交平台表示：「本田圭佑係一名多才多藝嘅中場，能傳擅射兼且有高嘅入球能力，係其中一位最具代表性嘅日本球員。佢除咗係一名死球專家之外，中距離嘅遠射能力亦成為另一殺着，喺一班熱愛日本足球明星嘅觀眾面前，本田圭佑將會再次將他追求入波嘅決心，燃點大球場嘅氣氛。」

今次世界明星隊陣容星光熠熠，未計本田圭佑，還有首次來港獻技的2007年世界足球先生得主「巴西金童」卡卡，同時2002年巴西世界盃冠軍隊成員李華度、卡富及盧斯奧等人亦會再次訪港。除此之外，一班前英超球星包括施治、夏薩特、大衞施華等亦在名單之中。