決裂！占美畢拿被熱火禁7場扣薪373萬美元

早前表明留在熱火打波已失去樂趣的NBA六屆全明星占美畢拿，與球隊的關係已到決裂，熱火周六（4日）官方宣布因占美畢拿多次做出損害球隊的行為，將禁賽7場，並歡迎各隊報價作交易。

熱火今天發出聲明，表示占美畢拿因「過去幾周內多次作出有損球隊的行為」，而對他要作出禁賽7場的處罰，據消息指根据勞資協議上占美畢拿的年薪計算，每場比賽平均損失53萬2737美元，7場合計則是372萬9千美元。

據報道指占美畢拿與熱火已到了決裂的情況，2019年由76人轉投效力熱火的占美畢拿，幾天前才傷愈歸隊，連續兩場僅攻下9分，合計僅出手11次，已惹來球隊質疑未盡全力，而他早前亦公開表示，確實已經向球隊表態願意交易，但會配合球隊出席相關活動，他接受訪問時也直言目前在熱火打波已難感到有趣，希望到一個讓他重拾比賽樂趣的地方。

本賽季年薪達4880萬美元的占美畢拿，擁有明年賽季的選擇權，他原本希望與熱火提前續約，但雙方一直未能達到共識，再加上與熱火總裁萊利的關係出現裂痕，至今仍難以修復。今年是占美畢拿效力熱火第6個賽季，在他14年球員生涯中，除了公牛之外，熱火就是他效力時間最長的球隊，過去五個賽季兩度帶領球隊殺入總冠軍賽。

不過，他於今年開季前曾表示:「什麼續約只是幾塊錢的事，我已賺夠了，現在只想打波，被球隊需要...我計劃能贏很多比賽，讓所有人開心。」現在看來似乎有點諷刺。