胡兆康與馬來西亞名將化身導師　與逾百名市民打保齡同樂

「IBF保齡球世界盃2025」將於周一（6日）在啟德體育園Top Bowl開鑼，即將出戰爭標的馬來西亞隊周六(4日)熱心派出8位球手，連同以胡兆康為首的20位港隊成員，參與社區活動，教授約140名市民打保齡球，與眾同樂。

是次活動由多間社區組織，並有近140位市民參與，港隊老大哥胡兆康大賽前夕也不忘推廣保齡運動，並與馬來西亞名將陳財政等8位馬來西亞代表，化身導師，落手落腳教導市民完成動作，體驗打保齡的樂趣，有小朋友更邀請在旁練習的香港傷殘保齡球代表隊成員作示範，盡顯傷健共融，一同以保齡球度過愉快的半天。

過去都多次參與類似推廣活動的胡兆康坦言今次很特別：「今日見到大家都玩得很開心，而且很多市民可以接觸打保齡樂趣，加上可以試一試新場館，讓他們感受一下，我見到他們都玩得很投入，希望透過這次活動，有更多人喜愛保齡。」胡兆康亦呼籲大家未來10天到啟德現場觀戰世界盃，為港隊打氣。

活動更難得邀請於2014年仁川亞運，以及2018年雅加達亞運共奪得3面銀牌的馬來西亞名將陳財政出席，他大讚剛落成不久的Top Bowl設計亮麗，有信心適應不成問題：「我曾多次到香港打比賽，但這個場館（Top Bowl）裝潢漂亮，環境舒服，令我有大開眼界的感覺，不過我們征戰多年，已學會適應不同場地，相信今次到新球館作賽，不會對大家有太大影響。」談到今屆「IBF保齡球世界盃2025」，陳財政信心滿滿道：「球隊近期只留在馬來西亞專心練習，未有出國備戰，今次我會參加個人賽及隊際賽，希望兩項賽事都有三甲。」

至於今屆馬來西亞代表隊最年輕的球手林秀玉，形容參加這類活動，令她想起自己剛接觸保齡球的時光：「我都是從小時候開始接觸保齡球，當看見經過我們的教導後，成功擊翻保齡球樽，這種開心是無價的。」