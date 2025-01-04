英超早場　紐卡素「黃金中場」夠贏熱刺

英超早場有喪攻大戰，熱刺主場對住近況大勇嘅紐卡素，兩隊都係公認嘅實力分子，不過近期成績就差天共地。傷兵滿營嘅熱刺愈踢愈頹，普斯迪高路都無計可施，面對有「黃金中場」嘅紐卡素冇運行，客勝必捧！（Now 621及611周六晚8時30分直播）

熱刺近7場聯賽只得1勝，普斯迪高路重攻輕守嘅踢法本來已經好冒險，加上一條正選防線雲迪雲、基斯甸羅美路、賓戴維斯、烏杜治同門將古里莫維卡里奧全部受傷，防線更加弱不禁風，今場仲加埋防守中場賓坦古亞停賽，基本上係中門大開。

熱刺球員嘅信心已跌落谷底，就連主場威力亦蕩然無存，近5場聯賽主場不勝，創下球會近16年最差主場走勢。相反，今場對手紐卡素上場作客擊敗曼聯，各項賽事已經連贏5場，瑞典前鋒阿歷山大伊沙克近7場入8球，要撕破熱刺防線毫無難度。

紐卡素坐擁黃金中場線，般奴古馬雷斯、祖連頓、辛度東拿利嘅組合，技術、體能、硬淨、創造兼備，今場如無意外可以輕鬆輾壓熱刺中場。睇番兩隊近5次聯賽交鋒，紐卡素一共取得4場勝仗，格食格味道濃厚，客勝值得捧場。

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