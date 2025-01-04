商竣程因病中途退賽　錦織圭晉決賽明鬥梅拿爭冠

「中銀香港網球公開賽2025」周六（4日）上演男單4強焦點大戰，世界排名第106位、奪冠熱門之一的日本名將錦織圭對壘中國19歲新星商竣程，大批球迷到場觀戰令維園網球主場將近滿座。最終商竣程在不敵病情下，首盤中途決定退賽，錦織圭晉級明日（5日）決賽與法國球手梅拿爭奪桂冠。

現年35歲的錦織圭在晉級過程中先後淘汰沙普華洛夫（Denis Shapovalov）、賽事3號種子的卡查諾夫以及諾利，今場4強賽與商竣程上演亞洲對決。第一盤雙方穩定互保發球局，其中錦織圭於第1、第7局打出「Love Game」，並於第3局連打2球「ACE」領先局數2：1 。商竣程亦不甘示弱，第6局同以「Love Game」還以顏色，惟戰至3：4落後時，這位中國新星因身體不適決定中途退賽，意味錦織圭晉級決賽。

另一場4強對決，法國球手梅拿（Alexandre Muller）以總盤數2比1（4：6、7：6(5)、6：4）反勝西班牙球手蒙拿（Jaume Munar），將於明日與錦織圭會師決賽。至於男子雙打4強，魯列夫和卡查諾夫以直落兩盤（7：6(3)、6：3）擊敗法國組合Sadio Doumbia和Fabien Reboul，強勢晉級決賽。

商竣程（Jerry）早日抱恙出戰8強，奮戰下反勝世界排名第42位的匈牙利球手馬路辛（Fabian Marozsan），他在是日準決賽堅持上場，不過與錦織圭對戰的過程中顯得力不從心，最終在20分鐘後作出退賽決定，Jerry賽後表示：「我昨晚發高燒，時止今日仍感到不適，不過今場我還是想去嘗試一下自己到底在場上可以打多長時間」，他續說：「做準備活動的時候，感覺我的球拍很重，根本拿不動，也沒有力氣去移動和發球，甚至連看球的時候都是暈的。今天能夠打到第7局，是因為不想讓香港觀眾感到失望。」

職業生涯首度經歷退賽的商竣程，總結今屆香港網賽表現感到滿意，對於抱恙上陣的感覺，Jerry表示：「生病的時候想法更加放鬆，不會在乎輸贏，不過這個想法也能難帶到身體狀況最好的時候，但我覺得如果有一個放鬆的心態去打網球，我的表現將會愈來愈好。我對這次退賽決定深感抱歉，希望明年再回來這裡見到大家。」

事實上，商竣程去年是第一年打職業巡迴賽，曾於ATP 250級別的成都公開賽奪得男單冠軍，亦是他首個巡迴賽冠軍，不過他又指出：「去年幾乎每周都要比賽，今年可能會選擇性地不打一些比賽，抽出一些時間休養，不過也要與家人和團隊討論再做決定。」

過去兩年一直專注於膝蓋和肩膀康復療程的錦織圭，今屆賽事勇挫多名國際好手闖入決賽，距離冠軍僅差一步，他對此表示：「過程並不容易，但在半年前開始感覺到一切有所好轉，開始嘗試進行更多訓練，身體也逐漸強壯了許多。目前身體狀況保持得不錯，尤其是發球方面，希望明日能打出精彩的比賽。」

談及今日4強的對手商竣程，錦織圭直言：「這會是一場艱難的比賽，而且幾個月前曾敗於他的手下，所以我期待著今天再來一場拉鋸戰，但無奈他身體不適退賽了，我也成為了幸運的一方。」