白禮頓防守欠穩　撐阿仙奴先拔頭籌

英超壓軸大戰，白禮頓主場硬撼阿仙奴。雙方狀態一高一低，白禮頓頻頻和波，防守不穩係失分主因，阿仙奴自聖誕前後有「耶穌」加比爾捷西斯重拾射門鞋，連贏4場信心爆晒棚，加上近年對親「海鷗」例搶韁，隨時又先拔頭籌，不妨捧阿仙奴「第一隊入球」。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

要數近期跌Watt跌得最勁嘅英超球隊，一定有白禮頓份，自從上年11月尾擊敗般尼茅夫後，過去7場聯賽只得5和2負未贏過，其中6場有失波，而當中有4場係領先之下失分，防守唔穩陣係下滑關鍵。除此之外，季初有韋碧克撐住嘅鋒線，喺呢位老將因傷倦勤後亦熄晒火，無論係祖奧柏度、三笘薰、佐真尼奧魯達等冇貨賣，祖奧柏度亦連續7場食白果，真係靠唔住。

相反，阿仙奴有反彈迹象，各項賽事豪取4連勝，包括上場以3比1反勝主場特醒嘅賓福特，令士氣大振。雖然王牌布卡約沙卡重傷長抖，好彩加比爾捷西斯及時回勇，連英聯盃在內，佢近4場共入6球，粒粒關鍵腳風轉順，似乎聖誕前後對「耶穌」特別老利，再打起埋代替沙卡仔嘅新星尼華尼利，攻力未見受削。而且每逢面對「海鷗」例搶韁，近6次正面交鋒，阿仙奴有5次先入波，不妨再博呢支倫敦球隊先開紀錄。

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