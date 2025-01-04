港超聯　2025年首擊！北區標準流浪搶分激鬥

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）重燃戰火，其中頭場由榜尾均業北區坐鎮北區運動場，與尾二的標準流浪合演2025年第一場港超賽事。兩隊季初成績同樣未如理想，且看經過聖誕假期的調整後，新一年演出能否有所改善，榜下游搶分大戰一觸即發。（港台電視32、on.cc東網周日下午3時同步直播)

均業北區至今聯賽仍未嘗一勝，主教練鮑家耀透露除艾利安外，球隊還有一名新兵來投，惟今場齊齊未能趕及上陣。值得一提，柏度哥斯達、費利皮爾已經離隊，中堅黃靖然今場亦要坐波監。提到對手流浪剛簽入新援比迪高，「鮑Sir」直言要小心應對：「比迪高加盟後，流浪中場控制節奏同傳送一定會好左，始終唞咗三星期，希望球員開局集中啲，我哋目標係贏波。」

經過聖誕假期後，中場劉君正指自己狀態未受太大影響，今場會盡力幫助球隊取得首勝，他又強調會嚴防比迪高：「佢係一個好有質素嘅球員，絕對加強咗流浪中場嘅控制力，我哋要踢得謹慎啲，盡量減少佢嘅威脅。」對於自己早前有份入圍省港盃初選名單，「君正」則表示十分開心：「好耐冇入過港隊嘅名單，嚟緊每場波我會繼續落足力去踢，入唔入到決選就順其自然啦！」

標準流浪接連簽入大埔中場比迪高、南韓前鋒任亨浚和前日乙兵深川大輔，教練團成員林嘉緯稱有信心，下半季攻力將有所提升：「依一個禮拜操練，新球員嘅表現都對版。尤其比迪高係有創造力嘅球員，希望佢做好中場串聯嘅角色，製造多啲機會畀前場。」流浪只要輸波便會跌落榜尾，「嘉緯」坦言今場相當重要，但希望球員先專注於自身：「都知道今年唔容易行，不過都係嗰句，唔好諗排名住，大家每一場做好自己先。」

隊長劉智樂就期望球隊能夠旗開得勝，打響新年頭炮：「2025年第一場波，當然係幫球隊贏波為先，同埋希望自己可以入波。」「樂仔」又相信幾位新隊友，可提升陣容深度：「比迪高踢過巴甲，平時訓練都見到佢控波能力係好高層次。上半季得我、張廣然，加埋雷仙奴3個人，我相信新球員加入，令前線多咗選擇之外，組織進攻方面都會幫到手。」

【兩隊預計陣容圖】

均業北區

門將：1.龐焯熙

後衞：23.韋健豪 3.基拿美 6.葉卓文 29.簡嘉亨

中場：22.劉君正 8.肯迪 10.羅曉聰

前鋒：9.羅港威 7.舒拉普 11.古杜拉

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：12.李呈 4.梁煒烽 23.林堂真 19.姚浩明

中場：70.比迪高 5.林遼太 11.巴拉克

前鋒：77.雷仙奴 7.劉智樂 37.張廣然