港超聯　港會「地獄主場」迎一哥大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）尾場，輪到港會於香港足球會足球場主場挑戰大埔。港會上場取得聯賽第2勝，士氣不俗，但「綠戰士」為鞏固榜首優勢，今場亦必全力數胡，勢有一番惡鬥。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會上場聯賽小勝冠忠南區，主教練谷卓斯認為全隊信心有所提升。球隊首循環作客雖然以1比2不敵大埔，但表現有所交代，他盼今場能利用主場之利搶分：「我哋嗰場踢得唔差，對住爭標球隊都可以咬到最後，希望返到主場做得更加好。」

不過谷卓斯承認「綠戰士」進攻火力極強，預計後防會不斷受壓：「大埔會放長波畀盧卡斯，幫陳肇鈞等人開路，加上馬卡雷拿今季弗到漏，依排仲簽多個巴西進攻中場（帕特華維迪），陣容再強咗，所以今場預咗難捱，大家盡力發揮就得。」陣容方面，谷卓斯指羅素剛從英國歸隊，預計擔正機會不大，又透露已簽下九龍城的鄭進泓。

大埔上場作客大勝標準流浪後，成功登上聯賽榜首，主教練李志堅卻提醒球員今場切勿掉以輕心，要繼續全力以赴：「都係嗰句，今季聯賽踢3循環，自己一定要小心啲，繼續保持唔好失分。港會對上幾場踢得唔錯，加埋主場優勢，都應該相當難應付 。」

然而，「堅Sir」透露球隊正陷入傷兵潮，加上中堅馬高斯山度士累積5黃停賽，今場將未能全力出擊：「有啲球員好似鍾偉強、鄭子森，同埋『伊高』都傷，加比爾又最近先復操，係比較棘手同頭痛。」同時，他又對新加盟的中場帕特華維迪寄予厚望：「暫時只係練咗幾課波，但希望佢可以串連到成隊波，幫助球隊。」

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：1.費查

後衞：18.積施利 28.黎皚韜 22.比提 23.梁城祖

中場：74.史加利 5.峇夏比 31.鄭進泓 99.陳浩嘉 10.薩拉沙

前鋒：80.關歷克

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 15.杜國榆 44.韋法頓

中場：16.陳肇鈞 4.馮冠鳴 8.柏連尼

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 87.尼高拉斯