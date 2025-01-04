手球判入波　紐卡素挫熱刺6連勝

周六晚英超早場，熱刺主場惡鬥紐卡素。熱刺閃電開紀錄，但紐卡素好快憑爭議手球扳平，並於完半場前反超前，其後熱刺喪攻都追唔番，最終紐卡素贏2比1，各項賽事6連勝，熱刺近4場1和3負。

英格蘭新任主帥杜曹入場睇波，熱刺今場再變陣，孫興民及占士麥迪臣退居後備，起用貝治華、艾治格雷等小將，門將班頓柯士甸2019年升上一隊以來首次英超登場，開賽前5連勝嘅紐卡素繼續強陣出擊，阿歷山大伊沙克及安東尼哥頓任雙箭頭。

開賽4分鐘熱刺就入波，迪姆華拿左路開短角球失誤，隊友救波兜個大圈返番去右路進攻，柏度樸路傳中由蘇蘭基插水式頭槌頂成1比0。

紐卡素2分鐘後憑一個爭議入球扳平，貝治華中路解圍省中祖連頓手臂，皮球反彈落在般奴古馬雷斯腳下，佢隨即助攻安東尼哥頓射成1比1，球證唔判手球，英超官方解釋祖連頓手臂處於自然位置，不構成手球，判入球有效。

戰至上半場38分鐘，紐卡素反超前，熱刺中堅達古仙門前未能解圍，被阿歷山大伊沙克近門射成2比1完半場。

熱刺下半場後段再變陣，換入孫興民、比蘇馬、占士麥迪臣大反攻，紐卡素前鋒安東尼哥頓被撞爆鼻成面血，末段成隊停晒，被熱刺圍攻，但最終未能攻破紐卡素大門，最終紐卡素保持2比1完場。