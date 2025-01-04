艾殊利高爾：沙拿勇達巔峰紅魔有難

在英格蘭西北地區的所有球會中，利物浦無疑是今季表現最好的一隊。

在英超和歐聯兩個賽場排榜首，後高普時代以來紅軍的表現遠遠超乎當初想像。在施洛去年夏天接手以來，利物浦在所有比賽僅輸1場。

儘管利物浦在場上的表現如日中天，場外卻有不少圍繞華基爾雲迪積克、阿歷山大阿諾特和穆罕默德沙拿會否續約的傳聞。看來皇家馬德里已對阿諾特採取行動，而沙拿的經理人團隊，最近也在散播關於他可能轉會的消息。球會顯然不希望失去任何一位球員，尤其是今季表現格外出色的沙拿。在今季英超，他攻入17球並交出13次助攻，而其總入球助攻次數，亦遠遠拋離第2位的高爾彭馬（僅18球），放眼歐洲5大聯賽也是最佳，效力拜仁的哈利卡尼已是他最接近的競爭對手，也只有21個入球及助攻。

其入球和助攻，對利物浦今季以及多年來都尤其重要，而在這場宿敵大戰更是如此。這位埃及球員在對死敵曼聯的16場比賽中，貢獻了21個入球及助攻，這是他職業生涯中對任何球隊的最高紀錄。

相反，即使曼城今季表現失常，但曼聯的表現仍是曼徹斯特球會中最糟糕的。

紅魔目前僅排第14位，距離降班區比歐洲賽資格更近，領隊魯賓艾摩廉必須竭盡全力，讓這支英格蘭足球的巨頭重回正軌。然而，他們目前的狀態似乎一沉不起，只有李斯特城和修咸頓在過去5場英超的戰績比他們差。近6場聯賽他們僅1勝，並且在最近3場聯賽食白果，當中更有兩場是在奧脫福主場進行。

在奧脫福以外的情況也不樂觀，他們今季作客只曾兩勝，近5場作客亦輸了3場。

這對於曼聯球迷來說是相當不祥的徵兆，利物浦在晏菲路主場的近7場英超取得6勝1和，而曼聯自2016年以來未曾在此球場取勝，並且在隨後的交鋒共失16球，並只入1球，這實在令人擔憂。

綜合所有因素，利物浦將會繼續在宿敵曼聯身上取得勝利。