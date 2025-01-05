阿仙奴慘遭白禮頓逼和　致命缺陷毀爭標夢

周日(5日)凌晨英超，阿仙奴作客白禮頓慘失爭議12碼，最終被逼和1比1痛失兩分，依家同榜首利物浦相差5分但踢多2場，捧盃機會渺茫。阿仙奴今季已經7次和波，當中5次係領先下被對手逼和，白白唔見10分，領先後跌watt嘅致命缺陷毀滅爭冠美夢。

阿仙奴近日「爆疫」，多位主力病倒冇練波，夏維斯繼續缺陣，馬田奧迪加特同加比爾馬天尼利亦抱病先做後備。上半場阿仙奴反客為主，16分鐘一次美妙組織，17歲小將尼華尼利接應米基爾馬連奴妙傳，右路窄位起腳射破白禮頓大門。

不過，阿仙奴領先後即「收油」，下半場被白禮頓搶番上風，61分鐘出現爭議一幕，威廉沙列巴同祖奧柏度禁區內頭撞頭，雖然慢鏡顯示沙列巴喺撞頭前曾批中個波，但VAR未有推翻球證12碼判決，祖奧柏度親自操刀射入追平，最後兩隊再冇入球，1比1握手言和。

阿仙奴領隊阿迪達賽後不滿12碼判決：「我職業生涯從未見過咁嘅12碼判決，球員都話從未遇過，睇番成件事、事發個距離，祖奧柏度同沙列巴都有掂到個波......好不幸，球場上面有好多事情，都唔係我哋可以控制。」

阿仙奴今季第5次喺領先情況下被逼和，阿迪達亦關注球隊領先後跌watt問題：「上半場我哋踢得好好又入到波，但下半場用波嘅水平下跌，交失咗好多波，白禮頓亦唔畀我哋輕易控球...最慘係我哋冇換人空間，當然呢個係我哋責任，我哋應該踢得更好。」