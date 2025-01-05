巴西奇兵創造3球　曼城翻生近70日首次2連勝

周六(4日)晚英超，力爭衞冕嘅曼城重拾霸氣，主場以4比1大勝韋斯咸，近70日首次2連勝，球隊開始復甦，翼鋒沙雲奴演出搶鏡，創造3球，包括貢獻2次助攻及傳波導致對手擺烏龍，呢位20歲巴西國腳可能成為「藍月亮」下半季搶分關鍵人物。

曼城上仗以2比0擊敗李斯特城，結束5場不勝頹勢，沙雲奴射入1球及1次助攻，呢位新星今仗繼續有出色發揮，開賽10分鐘左路傳中，令韋斯咸後衞華迪美高法爾擺烏龍。臨完上半場，沙雲奴左路突破後傳中，由艾寧夏蘭特頂入，協助曼城領先2球。

換邊後冇耐，兩人再次合作，沙雲奴送出美妙直傳，艾寧夏蘭特接應射成3比0，呢位挪威國腳近2仗入3球，重拾「入球機器」本色。僅過3分鐘，韋斯咸防線犯錯，奇雲迪布尼截到波，橫傳畀菲爾科頓射入。

韋斯咸只能靠富克洛入波破蛋，繼上仗吞利物浦5蛋之後，再次大敗收場。至於曼城贏波後，追至落後第4位車路士2分，爭入前4位機會仍然樂觀。

賽後艾寧夏蘭特當選今場最佳球員，但普遍輿論認為沙雲奴先至係贏波大功臣，曼城上年夏天斥資3,100萬鎊(約3億港元)向基羅納收購沙雲奴，佢首23場上陣都冇波入，一度備受質疑，但隨住近2場發威，射入1球及3次助攻，應該可以消除批評聲音。