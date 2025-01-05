港超聯　2025年首擊！北區標準流浪搶分激鬥

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）重燃戰火，其中頭場由榜尾均業北區坐鎮北區運動場，與尾二的標準流浪合演2025年第一場港超賽事。北區今場派出龐焯熙把關，葉卓文鎮守中路，肯迪、羅曉聰及劉君正控制中場，支援古杜拉和簡嘉亨攻堅；至於流浪今場由盧兆崎把關，3名新兵比迪高、任亨浚和深川大輔首度擔正，張廣然先列後備。

均業北區正選：

1 龐焯熙 [GK]

3 基拿美

6 葉卓文

8 肯迪

9 羅港威 [C]

10 羅曉聰

11 古杜拉

18 戴子軒

22 劉君正

23 韋健豪

29 簡嘉亨

標準流浪正選：

1 盧兆崎[GK]

4 梁煒烽

7 劉智樂 [C]

10 深川大輔

11 巴拉克

12 李呈

19 姚浩明

23 林堂真

70 比迪高

77 雷仙奴

97 任亨浚

均業北區後備：

16 張桂華 [GK]

19 湯振雄 [GK]

4 李俊霆

12 吳栢希

14 何振廷

17 尤朗

20 鄭宇稀

28 班哲文

33 蕭世充

73 黃偉國

82 凌柏賢

標準流浪後備：

99 陳冠燊[GK]

9 黃韜霖

14 馬榕生

17 龍梓軒

20 尼葛

21 張青雲

25 梁凱俊

32 李泳豪

33 法蘭度

37 張廣然

93 嚴顥崑

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）重燃戰火，其中頭場由榜尾均業北區坐鎮北區運動場，與尾二的標準流浪合演2025年第一場港超賽事。兩隊季初成績同樣未如理想，且看經過聖誕假期的調整後，新一年演出能否有所改善，榜下游搶分大戰一觸即發。（港台電視32、on.cc東網周日下午3時同步直播)

均業北區至今聯賽仍未嘗一勝，主教練鮑家耀透露除艾利安外，球隊還有一名新兵來投，惟今場齊齊未能趕及上陣。值得一提，柏度哥斯達、費利皮爾已經離隊，中堅黃靖然今場亦要坐波監。提到對手流浪剛簽入新援比迪高，「鮑Sir」直言要小心應對：「比迪高加盟後，流浪中場控制節奏同傳送一定會好左，始終唞咗三星期，希望球員開局集中啲，我哋目標係贏波。」

經過聖誕假期後，中場劉君正指自己狀態未受太大影響，今場會盡力幫助球隊取得首勝，他又強調會嚴防比迪高：「佢係一個好有質素嘅球員，絕對加強咗流浪中場嘅控制力，我哋要踢得謹慎啲，盡量減少佢嘅威脅。」對於自己早前有份入圍省港盃初選名單，「君正」則表示十分開心：「好耐冇入過港隊嘅名單，嚟緊每場波我會繼續落足力去踢，入唔入到決選就順其自然啦！」

標準流浪接連簽入大埔中場比迪高、南韓前鋒任亨浚和前日乙兵深川大輔，教練團成員林嘉緯稱有信心，下半季攻力將有所提升：「依一個禮拜操練，新球員嘅表現都對版。尤其比迪高係有創造力嘅球員，希望佢做好中場串聯嘅角色，製造多啲機會畀前場。」流浪只要輸波便會跌落榜尾，「嘉緯」坦言今場相當重要，但希望球員先專注於自身：「都知道今年唔容易行，不過都係嗰句，唔好諗排名住，大家每一場做好自己先。」

隊長劉智樂就期望球隊能夠旗開得勝，打響新年頭炮：「2025年第一場波，當然係幫球隊贏波為先，同埋希望自己可以入波。」「樂仔」又相信幾位新隊友，可提升陣容深度：「比迪高踢過巴甲，平時訓練都見到佢控波能力係好高層次。上半季得我、張廣然，加埋雷仙奴3個人，我相信新球員加入，令前線多咗選擇之外，組織進攻方面都會幫到手。」