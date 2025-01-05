港超聯 2025年首擊！北區標準流浪搶分激鬥
2025年01月05日 14:00
東網電視更多新聞短片
收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：
「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）重燃戰火，其中頭場由榜尾均業北區坐鎮北區運動場，與尾二的標準流浪合演2025年第一場港超賽事。北區今場派出龐焯熙把關，葉卓文鎮守中路，肯迪、羅曉聰及劉君正控制中場，支援古杜拉和簡嘉亨攻堅；至於流浪今場由盧兆崎把關，3名新兵比迪高、任亨浚和深川大輔首度擔正，張廣然先列後備。
均業北區正選：
1 龐焯熙 [GK]
3 基拿美
6 葉卓文
8 肯迪
9 羅港威 [C]
10 羅曉聰
11 古杜拉
18 戴子軒
22 劉君正
23 韋健豪
29 簡嘉亨
標準流浪正選：
1 盧兆崎[GK]
4 梁煒烽
7 劉智樂 [C]
10 深川大輔
11 巴拉克
12 李呈
19 姚浩明
23 林堂真
70 比迪高
77 雷仙奴
97 任亨浚
均業北區後備：
16 張桂華 [GK]
19 湯振雄 [GK]
4 李俊霆
12 吳栢希
14 何振廷
17 尤朗
20 鄭宇稀
28 班哲文
33 蕭世充
73 黃偉國
82 凌柏賢
標準流浪後備：
99 陳冠燊[GK]
9 黃韜霖
14 馬榕生
17 龍梓軒
20 尼葛
21 張青雲
25 梁凱俊
32 李泳豪
33 法蘭度
37 張廣然
93 嚴顥崑
「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）重燃戰火，其中頭場由榜尾均業北區坐鎮北區運動場，與尾二的標準流浪合演2025年第一場港超賽事。兩隊季初成績同樣未如理想，且看經過聖誕假期的調整後，新一年演出能否有所改善，榜下游搶分大戰一觸即發。（港台電視32、on.cc東網周日下午3時同步直播)
均業北區至今聯賽仍未嘗一勝，主教練鮑家耀透露除艾利安外，球隊還有一名新兵來投，惟今場齊齊未能趕及上陣。值得一提，柏度哥斯達、費利皮爾已經離隊，中堅黃靖然今場亦要坐波監。提到對手流浪剛簽入新援比迪高，「鮑Sir」直言要小心應對：「比迪高加盟後，流浪中場控制節奏同傳送一定會好左，始終唞咗三星期，希望球員開局集中啲，我哋目標係贏波。」
經過聖誕假期後，中場劉君正指自己狀態未受太大影響，今場會盡力幫助球隊取得首勝，他又強調會嚴防比迪高：「佢係一個好有質素嘅球員，絕對加強咗流浪中場嘅控制力，我哋要踢得謹慎啲，盡量減少佢嘅威脅。」對於自己早前有份入圍省港盃初選名單，「君正」則表示十分開心：「好耐冇入過港隊嘅名單，嚟緊每場波我會繼續落足力去踢，入唔入到決選就順其自然啦！」
標準流浪接連簽入大埔中場比迪高、南韓前鋒任亨浚和前日乙兵深川大輔，教練團成員林嘉緯稱有信心，下半季攻力將有所提升：「依一個禮拜操練，新球員嘅表現都對版。尤其比迪高係有創造力嘅球員，希望佢做好中場串聯嘅角色，製造多啲機會畀前場。」流浪只要輸波便會跌落榜尾，「嘉緯」坦言今場相當重要，但希望球員先專注於自身：「都知道今年唔容易行，不過都係嗰句，唔好諗排名住，大家每一場做好自己先。」
隊長劉智樂就期望球隊能夠旗開得勝，打響新年頭炮：「2025年第一場波，當然係幫球隊贏波為先，同埋希望自己可以入波。」「樂仔」又相信幾位新隊友，可提升陣容深度：「比迪高踢過巴甲，平時訓練都見到佢控波能力係好高層次。上半季得我、張廣然，加埋雷仙奴3個人，我相信新球員加入，令前線多咗選擇之外，組織進攻方面都會幫到手。」