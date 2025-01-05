港超聯　港會「地獄主場」迎一哥大埔

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）另一場賽事在香港足球會足球場上演，由港會主場迎戰榜首的大埔。賽前宣布加斯特夫、域陀列比奧、林智豐及譚浚賢離隊的港會，由黎皚韜及新加盟的費利皮爾鎮守中路，另一新兵鄭進泓負責掃蕩中場，關歷克在前線爭取入球；至於「綠戰士」，杜國榆取代停賽的馬高斯山度士出任中堅，前線三叉戟為盧卡斯、馬卡雷拿及李樂謙，新兵帕特華維迪先列後備。

港會正選：

1 費查［GK］［C］

4 唐道碧

5 峇夏比

10 薩拉沙

18 積施利

20 黃琛喆

22 比提

28 黎皚韜

31 鄭進泓

55 費利皮爾

80 關歷克

大埔正選：

94 謝家榮 ［GK］

4 馮冠鳴

7 馬卡雷拿

8 柏連尼

11 盧卡斯

15 杜國榆

16 陳肇鈞

23 李樂謙

26 李家豪

33 加比爾 ［C］

44 韋法頓

港會後備：

95 李溢晉 ［GK］

2 曾俊軒

7 陳灝

19 申在鎬

23 梁城祖

24 李宗恒

26 羅素

30 博偉程

74 史加利

77 陳恆亮

97 林澔希

99 陳浩嘉

大埔後備：

1 戴廷匡 ［GK］

25 雲天樂 ［GK］

2 楊學敏

3 宋紘毅

6 羅振庭

17 郭縉諾

18 伊高沙托尼

19 林樂賢

20 帕特華維迪

22 宏愷志

28 徐朗

87 尼高拉斯

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）尾場，輪到港會於香港足球會足球場主場挑戰大埔。港會上場取得聯賽第2勝，士氣不俗，但「綠戰士」為鞏固榜首優勢，今場亦必全力數胡，勢有一番惡鬥。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會上場聯賽小勝冠忠南區，主教練谷卓斯認為全隊信心有所提升。球隊首循環作客雖然以1比2不敵大埔，但表現有所交代，他盼今場能利用主場之利搶分：「我哋嗰場踢得唔差，對住爭標球隊都可以咬到最後，希望返到主場做得更加好。」

不過谷卓斯承認「綠戰士」進攻火力極強，預計後防會不斷受壓：「大埔會放長波畀盧卡斯，幫陳肇鈞等人開路，加上馬卡雷拿今季弗到漏，依排仲簽多個巴西進攻中場（帕特華維迪），陣容再強咗，所以今場預咗難捱，大家盡力發揮就得。」陣容方面，谷卓斯指羅素剛從英國歸隊，預計擔正機會不大，又透露已簽下九龍城的鄭進泓。

大埔上場作客大勝標準流浪後，成功登上聯賽榜首，主教練李志堅卻提醒球員今場切勿掉以輕心，要繼續全力以赴：「都係嗰句，今季聯賽踢3循環，自己一定要小心啲，繼續保持唔好失分。港會對上幾場踢得唔錯，加埋主場優勢，都應該相當難應付 。」

然而，「堅Sir」透露球隊正陷入傷兵潮，加上中堅馬高斯山度士累積5黃停賽，今場將未能全力出擊：「有啲球員好似鍾偉強、鄭子森，同埋『伊高』都傷，加比爾又最近先復操，係比較棘手同頭痛。」同時，他又對新加盟的中場帕特華維迪寄予厚望：「暫時只係練咗幾課波，但希望佢可以串連到成隊波，幫助球隊。」