港超聯　連追3球！標準流浪逼和10人均業北區

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）重燃戰火，其中頭場由均業北區坐鎮北區運動場對標準流浪。流浪憑劉智樂梅開二度，加上法蘭度和雷仙奴各有1球進帳，最終戲劇性以4比4，逼和下半場有基拿美被逐的北區，後者未嘗一勝下繼續排榜尾。

北區今場派出龐焯熙把關，葉卓文鎮守中路，肯迪、羅曉聰及劉君正控制中場，支援古杜拉攻堅；至於流浪今場由盧兆崎把關，3名新兵比迪高、任亨浚和深川大輔首度擔正，張廣然先列後備。

開賽11分鐘，古杜拉接應基拿美二傳門前撞入，主隊率先打開紀錄。8分鐘後，古杜拉在羅曉聰助攻下，中路快腳射入，個人梅開二度。33分鐘，李呈侵犯古杜拉，北區搏得12碼，惟操刀的肯迪射失。1分鐘後，12碼宴客的肯迪突破對手後防遠柱射入，為北區拉開比數至3比0。42分鐘，流浪終於破蛋，劉智樂接應巴拉克斜傳，無人看管下頭槌頂入。臨完半場，肯迪憑羅港威的助攻禁區內右腳射入，北區領先4比1返回更衣室。

下半場63分鐘，雙方球員出現爭執，基拿美推撞對手被罰黃牌，惟球證檢查VAR後，改判直紅，北區踢少1個。流浪隨即把握機會反擊，68分鐘，劉智樂門前接應隊友長傳，右腳射入。12分鐘後，後備入替的法蘭度，接應劉智樂的頭鎚二傳輕鬆得手，為流浪追成3比4。88分鐘，葉卓文侵犯劉智樂，球證直指12碼，由雷仙奴操刀射入，扳平比數至4比4。最後標準流浪下半場連追3球之下，戲劇性逼和北區。