港超聯　北區「分手」贊助商　主席朱浩賢：外界傳言不實

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）上演2025年第一戰，最終主隊均業北區與標準流浪打成平手，北區球會主席朱浩賢亦有現身支持。對於上周二（30日）球會宣佈與冠名贊助商「分手」，朱浩賢解釋因未有獲得贊助商承諾之贊助費，雙方商討下結束合作關係，又強調此決定與外界的傳聞無關，對球會上下抱有信心。

北區上周二（30日）透過社交平台宣佈，因冠名贊助商「未能履行贊助承諾」而恢復使用「北區」之名參與港超聯，並將於本月16日生效，主席朱浩賢賽後親自解畫：「佢（贊助商）上季有畀到贊助費，今季就冇，金額方面都有7位數，可能因為市道嘅各種原因，我哋都理解贊助商個難處。大家係和平分手，傾咗偈之後決定結束合作，合則來不合則去，人之常情嚟嘅啫。」對於外界有輿論指北區因上季傳出負面新聞，令贊助商卻步，朱浩賢就強調全屬謠言：「絕對唔關事，呢啲都係謠言。」

據悉上季冠名贊助商佔北區班費3成，他表示球會將由他本人承擔餘下未來的經費，同時期望覓得新贊助商：「班費我攪掂佢，總之一切運作正常，大家可以放心。當然會一路搵多啲贊助，如果有大集團話要冠名嘅，畀多啲資源我哋梗系應承啦。」朱浩賢亦指球會營運方面不受影響，透露下半季會繼續有新球員加盟，詳情有待進一步公佈。