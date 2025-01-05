公牛宣布將退役1號球衣　「羅斯之夜」主角感動而泣

NBA公牛隊周日（5日）宣布，將於下賽季正式退役「飆風玫瑰」戴歷羅斯的1號球衣，同日在主場迎戰紐約人時舉辦「羅斯之夜」為他致敬，這位傳奇球星願望成真的當下感性落淚，致詞感謝球隊和球迷的支持：「多謝芝加哥讓我變得更強大。」

戴歷羅斯（Derrick Rose）日前受訪時透露，希望終有一日能看到自己的球衣高掛在公牛主場館的上空，如此就能令自己更接近歷史前75大球星行列，對他必然是意義重大。公牛球團回應羅斯的期許，正式宣布在2025至26賽季期間將他的1號球衣退役，球隊亦表示：「從此不會再有其他公牛球員能穿上1號球衣，第一名永遠來自芝加哥。」

公牛今日主場迎戰紐約人，同場加映「羅斯之夜」為這名傳奇球星致敬，除主角羅斯親臨現場外，與他征戰賽場多年的隊友諾亞（Joakim Noah）亦有到場，並送上一番說話令羅斯感觸和動容：「成為MVP要背負很多責任，你所付出的一切啟發了我。你一直以來把這座城市看扛在身上，你不只是MVP，你是大家心中的冠軍。」

羅斯在去年9月宣布退役，結束15年跌宕起伏的職業生涯。回顧過去，羅斯在2008年選秀以狀元簽加盟公牛，生涯首年驚喜表現獲年度最佳新秀獎項，並於2011年獲最有價值球員獎項，成為NBA史上最年輕年度MVP得主。他在2016年離開公牛，先後效力紐約人、活塞、木狼、騎士和灰熊，生涯總場數723場，累積12,573分和3,770個助攻。儘管15年來未能帶隊奪冠，其生涯也受傷病纏身，但如今如願獲得公牛的肯定。

羅斯的1號球衣將成為公牛主場上高掛的第5件球衣，而前面4人分別是米高佐敦（23號）、史龍（4號）、Bob Love（10號）和柏賓（33號）。