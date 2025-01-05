「雙紅會」宿敵狀態天與地　利物浦降魔搶半W

英超新年快車上演「雙紅會」，利物浦主場迎戰曼聯。兩隊雖為宿敵，但走勢一天一地，全力衝冠嘅「紅軍」近期4連勝狂入16球，反觀「紅魔鬼」經歷災難性4連敗，今場利物浦贏面壓一，留意到佢哋近3次正式賽事交手全部半場領先，半場主勝屬優先選擇。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

早前聯賽連和兩場嘅利物浦近期再爆發，盃賽及聯賽4連勝，主帥施洛將高位壓迫打法再昇華，個個球員踢到「上晒身」，其中埃及王牌穆罕默德沙拿未受續約陰霾影響，各項賽事交出20球17助攻嘅驚人數據，睇嚟佢無論是否續約，今季都會以英超冠軍為目標。

除咗沙拿，利物浦入球第2多暫時係路易斯迪亞斯，各項賽事累積14球3助攻，呢位哥倫比亞前鋒首循環「雙紅會」喺奧脫福作客，上半場已經梅開二度，絕對係曼聯嘅噩夢，今場坐鎮晏菲路主場出擊，又係佢爭取入球好機會。

至於曼聯，新帥魯賓艾摩廉嘅343陣式令球隊陷入困局，進攻啞火之餘，又爆出海倫同阿密特迪亞路不和，不過艾摩廉人腳上都冇得選擇，兩人要繼續合作，至於後防亦出現極大漏洞，「矮仔中堅」利辛度馬天尼斯面對高波徹底投降，門將無論奧拿拿或比恩迪亞，都試過被其他對手角球直接轟入，陣容千瘡百孔，面對如日方中嘅利物浦，相信半場都頂唔住。

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