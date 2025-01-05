意甲首都打吡　羅馬細盤追「素」

意甲上演「首都打吡」，羅馬「掛名」主場迎戰拉素，論雙方今季整體表現，無疑係拉素秤先，但羅馬由名帥雲尼亞里接手執教後，已經逐漸重回正軌，實力唔會太輸蝕。加上呢兩大同市宿敵交鋒，往往踢得非常謹慎，近5次對賽總入球全開2球或以下，不妨再追捧中位數2.5球嘅入球細。（周一凌晨3時45分開賽）

羅馬因為成績差劣，今季已先後炒咗2位教練迪羅斯、祖歷，兩個月前邀請雲尼亞里復出回巢領軍，呢位73歲名帥勝在經驗豐富，並且有「球隊醫生」之稱，果然成功協助羅馬走出低谷，各項賽事近6仗取得4勝1和1負，包括上場聯賽作客打和AC米蘭1比1，發揮愈來愈穩定。由於羅馬剛復甦不久，相信雲尼亞里會以穩陣行先，採取保守戰術，只要唔輸畀拉素，就已經達標。

至於拉素需要搶分力保前4位，但近期狀態有所回落，近5場聯賽只有2勝1和2負，包括慘吞國際米蘭6蛋，教練巴朗尼吸取教訓後，唔敢再冒進，上場對阿特蘭大，以防反踢法應戰，最終打和1比1。考慮到「打吡戰」面子攸關，相信拉素會額外小心，避免先失波導致陷入劣勢。睇番兩隊近5次對賽，有4次出現1比0波膽，以及1次悶和0比0，名副其實緊張而不精彩，最好揀2.5球入球細。

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