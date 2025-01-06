曼聯大踢爭氣波　阿密特救駕2比2逼和利物浦

周一(6日)凌晨英超「雙紅會」，近況頹爆嘅曼聯大踢爭氣波，作客2比2逼和「1哥」利物浦，雖然不勝走勢增加到5場，但整體演出贏盡掌聲。22歲新星阿密特迪亞路今場又入救命波，同朗尼、尹佩斯兩大名宿睇齊，有望擔起曼聯進攻旗幟。

利物浦早段即發動狂攻，加普同阿歷斯麥亞里士打都有入肉埋門，曼聯企穩陣腳後亦製造到攻勢，但阿密特同海倫先後錯失黃金機會，半場踢成0比0。換邊後兩隊鬥得更激，52分鐘利辛度馬天尼斯接應般奴費南迪斯直線，近門狂抽楣底入網。

利物浦失守後大反擊，59分鐘由加普左路巧妙過人熨射追平，67分鐘曼聯中堅馬菲斯迪歷特禁區內手球輸12碼，穆罕默德沙拿操刀為利物浦反超前。不過曼聯未有放棄，阿密特80分鐘接應傳中射入，若非哈利馬古尼補時龍門口射高，曼聯隨時可以拎晒3分。

阿密特今季大爆發，各項賽事合共有6個入波同7次助攻，喺魯賓艾摩廉上任後有2入波同5助攻，包括上月作客90分鐘絕殺曼城、今場80分鐘入波逼和利物浦，係繼朗尼(04/05)同尹佩斯(13/14)後，曼聯第1個同一季作客曼城同利物浦都入波球員。

艾摩廉賽後表示：「今日嘅曼聯唔同晒，唔係出於戰術或技術，而係出於心態上，我哋對每一個對手都要拎出呢份鬥，今場證明我哋係有能力踢出好波。我對今場嘅表現開心，但係對戰果失望，相比起之前送禮而輸波，今場踢得好而贏唔到令我更嬲。」