「災難」阿諾特心在皇馬？堅尼：去燦美爾啦！

利物浦近期話題人物阿歷山大阿諾特，盛傳受到皇家馬德里瘋狂挖角，不過佢周一(6日)喺「雙紅會」嘅表現就達災難級，兩個失球都係佢嘅右路防守失位，連隊友華基爾雲迪積克(VVD)都忍唔住對佢怒吼。曼聯名宿堅尼更加唔會畀面，話阿諾特冇資格去皇馬，去英乙燦美爾就差唔多！

阿諾特經常被指攻優於守，不過今場防守犯錯勁多，不斷被曼聯針對性打爆，多次為佢「補鑊」嘅隊長VVD，比賽中唔止一次對住佢搖頭嘆氣，尾段更嬲到大聲咆哮，數據顯示阿諾特今場5次對抗全部輸晒，攔截、搶斷次數都係「0」，最後喺86分鐘更被換走。

堅尼喺《天空體育》評述嗰陣表示：「我哋成日講阿諾特嘅助攻有幾犀利，但佢今場防守......天呀...係小學生級數。有傳佢會轉去皇馬，但睇佢今場表現，似係去燦美爾多啲。」英乙球會燦美爾隨即喺社交網回應：「阿諾特要嚟燦美爾？不了，我哋冇需要，多謝。」

利物浦領隊施洛就為阿諾特辯護：「我知道10個人有9個都會覺得，阿諾特係受到轉會傳聞影響，但我就係另外嗰一個。今場影響到阿諾特嘅，係般奴費南迪斯同達洛治，兩個非常好波嘅葡萄牙國家隊正選，阿諾特表現唔好係因為對手好強。」