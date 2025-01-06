香港東方周二主場迎韓職勁旅　陳兆榮決心闖EASL最後4強

香港東方籃球隊明天（7日）再次回歸修頓主場，在東亞超級聯賽（EASL）迎戰上季韓職亞軍水原KT音速彈，要晉級4強許勝不許敗。

作為職業球隊，東方今季出戰三條戰線，除了本地甲一聯賽，更有EASL和PBA 專員盃，雖然舟車勞頓難免，但球員鬥心十足，每場賽事都交出所有。目前在EASL以1勝2負的成績排在小組第4，要出線4強，除了本仗面對水原非勝不可外，之後兩場作客新力啤酒人和桃園璞園領航猿亦需要取勝，才能獲得4強席位。

對於今場對手，隊長陳兆榮亦作出過了解，「因為對手會有好多無球掩護和走動，所以主要係我地防守上面要多溝通互相幫助，去堵截對手射wide open的機會，另外都要留意對方的防守反擊，應該都會比較有侵略性。至於進攻方面要搵到好的出手機會，另外都要盡快適應對手的區域防守，始終水原聯防的壓力同補防速度都好快，可能呢方面會為我地帶黎壓力。」

兆榮希望球隊可以找到方法去解決以上問題，打出應有水準，為之後兩場EASL打好強心針，順利晉級4強，並期望有更多球迷能夠入場為他們打氣。

上仗在主場球迷支持下，主場以71比62擊敗對手，今場亦期望能再次製造藍海，在球迷的打氣聲中再下一城！

比賽資料

日期：1月7日

時間：晚上8時

地點：灣仔修頓場館

票價：$280、$180，網上售票每張加$15手續費