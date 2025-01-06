「紅軍」贏波即鎖定前二！直播甲一南華迎戰晉龍WTS

甲一男籃聯賽進入最後兩輪常規賽，本周三（8日）頭場有晉龍WTS對戰南華，前者於新一年剛捧起元旦盃壯大士氣，誓以最佳狀態挑戰「紅軍」，而南華表現穩步上揚，今仗只要贏波便可鎖定前二位置，直入季後賽BIG 4，雙方激戰可期。（on.cc東網及港台電視32周三晚上7時同步直播賽事）

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晉龍WTS派出多名隊員出戰元旦盃，憑安家仲、羅卓熙和區浩軒等主力加上全隊的表現，決賽以93：89險勝建龍飛馬捧盃，贏得新年「開門紅」。回到甲一賽場，安家仲賽後直言目標是挑戰南華，而不是「輸少當贏」，「球隊默契愈來愈好，由季初到現在轉變很大，所有球員的進步有目共睹，而且（元旦盃）湯馬士不在場的情況下，本地球員都會放膽進攻，不同以往進攻點會集中於外援身上，這也是不錯的進步。」「如果之後能贏南華和福建，排名就有機會上到第7，去到季後賽就相對不會有太大壓力。」他補充說。目前晉龍WTS暫列聯賽榜第9位。

至於6勝1負的南華亦愈戰愈勇，「2024收爐戰」戰至加時反勝永倫，打出超強韌力，曾湛元、朱亮、安德拉、葉耀邦以及關雋陶等主力的化學作用愈來愈強，這正選陣容的平均年齡只有26.6歲，往往能在比賽尾段發揮出更佳體能值。餘下兩仗對晉龍及晉裕，南華只要勝出其中一場，已肯定可壓過滿貫（目前6勝2負）而成為「二哥」，相信「紅軍」來仗定必精銳盡出，迎接晉龍挑戰，並為季後賽作準備。