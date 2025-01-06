【英超】狼隊主場迎森林有力講和

今晚英超獨腳戲，諾定咸森林作客狼隊。森林今季異軍突起，聯賽5連勝劍指歐聯席位，不過狼隊易帥後連場搶到分，信心返晒嚟，為護級一定搏盡，近年碰頭又堅旺和波，不妨追多鋪。（Now 621周二凌晨4時直播）

講到今季最估佢唔到嘅英超球隊，一定係森林。佢哋過去兩季都係護級為主，但今季人腳冇乜大變，依然係重用基斯活特、安東尼艾蘭加、赫臣奧杜爾、尼高威廉斯等豪門失意軍人下，表現大翻身，19輪聯賽錄得11勝4和4負，當中有喺晏菲路擊敗榜首利物浦嘅好戲，依家排緊第3位，爭取下屆歐聯入場券唔再係夢。好多人認為森林只係虛火，問題係佢哋單計近5場聯賽贏晒，似乎呢道虛火未過喎。

另邊廂，開咧曳到冇朋友嘅狼隊，自從上月怒炒加利奧尼爾，搵嚟域陀佩利拉接手後，即刻有起色，先贏李斯特城同曼聯，上場末段逼和熱刺，3場連搶7分，未計周日賽果，暫時位處聯賽榜第17位，令護級重現曙光。域陀佩利拉擅於激勵士氣，之前不受重用嘅黃喜燦同佐真拿臣，都係呢位葡萄牙教頭麾下取得入波，成班波重拾信心，就算今仗有射手馬菲奧斯根夏坐波監都冇有怕。一隊當頭起，一隊又回勇，確係勝負難料，睇番兩軍近5次碰頭，竟然全部打和，既然兩隊近況相若，今場一於直取和波。

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