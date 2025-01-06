IBF世界盃辦盛大開幕禮　31支強隊同場晒冷

「2025 IBF保齡球世界盃」將於周二（7日）假啟德體育園Top Bowl保齡球館正式開始首輪分組賽，大會周一（6日）於比賽球館舉行開幕典禮，來自31個國家和地區的隊伍同場現身，身為亞洲「一姐」的馬來西亞球手冼麗瑩表示，期待與世界各地的對手於新落成的場館中比拼，將力爭晉級。

大會周一晚（6日）於Top Bowl保齡球館舉行開幕典禮，會上邀得世界保齡球協會會長Sheikh Talal Mohammad Al-Sabah、港協會長霍震霆、和中國香港保齡球總會主席劉掌珠等主禮嘉賓致詞，並主持醒獅點睛儀式之外，31支世界代表隊伍包括馬來西亞、新加坡、關島、菲律賓等隊伍亦有出席典禮，一同觀賞舞獅表演。

其中來自馬來西亞的23年世錦賽女單銀牌冼麗瑩接受訪問，大讚Top Bowl保齡球館設施完善，期待於本次賽事中取得佳績：「第一眼看到這個新球道的時候覺得很興奮，這裏無論燈光或冷氣溫度都控制合宜，是個滿分的頂尖保齡球場。在比賽上任何事都可能發生，希望能夠一步一步地晉級決賽，我會好好享受今次的世界盃。」而兩屆亞運銀牌得主的馬來西亞名將陳財政，上屆於4強止步，他就直言今屆劍指三甲：「上一屆差點就能夠得到名次，自己覺得很可惜，今次會全力​​以赴，目標在個人賽打入三甲。」