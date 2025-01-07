省港盃　女子隊開操　列卡度：主力缺陣影響大

為備戰1月14日在廣東舉行的第6屆女子省港盃，香港女子足球代表隊由周一（6日）起一連8日，於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開密集式訓練。主教練列卡度（Rambo）在首操時接受訪問，承認張煒琪、陳詠詩等主力，因征戰五人亞盃外而缺陣，對球隊影響很大，又盼年青球員可以把握今次機會證明自己。

是日操練在晚上進行，上屆省港盃表現搶鏡的陳綺馨缺席，而另一中場梁匡喬雖有到場，惟因腰傷全程未有參與訓練，列卡度隨後證實她已經退隊。至於外流港將方面，由於菲律賓聯賽正在休季，效力馬尼拉挖掘者的後衞冼仲意已經歸隊，惟最近轉會至中國球隊陜西志丹的前鋒李巧怡，則會直接在廣東會合大軍。值得一提，港隊今次初選由22人增加至23人，Rambo表示決選人數仍在與對手商討，但自己傾向帶同所有球員出戰。

由於今屆省港盃與五人足球亞盃外撞期，令張煒琪、陳詠詩、韋婉婷、吳卓蔚等多名港隊常規主力無緣參戰 ，Rambo對此大感無奈，又承認對球隊的確影響很大：「6至7名正選一齊踢唔到，一定削弱球隊整體實力。我明白依項比賽對香港五人足球嚟講好重要，所以要盡快解決依個問題，否則未來再出現撞期，球員好難取捨，最理想當然係將五人隊同十一人隊嘅球員分開。」

另外，在多名主力缺陣下，Rambo今次挑選了不少年輕球員入隊，他更對部分小將寄予厚望，又認為球隊絕對有力捧盃：「上屆表現出色嘅陳綺馨今次繼續在陣，好可惜梁匡喬因傷踢唔到。另外喺中國踢波嘅李巧怡，同埋陣中唯一U16球員莊靜琳，都好值得大家留意，希望一班年青球員可以把握今次機會，好好發揮。」