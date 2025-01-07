AC絕地反勝奪意超盃　神奇教練2場波創歷史

周二(7日)凌晨意超盃決賽，AC米蘭喺先輸兩球劣勢下，戲劇性3比2反勝國際米蘭奪冠，球會史上第8次贏得意超盃。新上任教練沙治奧干斯卡奧最威水，執教兩場波就成功捧盃，創造「紅黑兵團」歷史，難怪完場後「擔番口大雪茄」風騷慶祝。

上半場兩隊僵持不下，補時階段拿達路馬天尼斯冷靜射入領先，換邊後2分鐘泰尼米單刀射成2比0，國米領先後稍為放鬆，就被AC米蘭有機可乘。迪奧靴南迪斯51分鐘罰球破蛋，80分鐘再由基斯甸普列錫接應傳中追平，補時3分鐘再由譚美阿巴謙門前絕殺，戲劇性3比2反勝奪冠。

AC米蘭贏得冠軍，主角當然係上任僅1個星期嘅葡萄牙教練沙治奧干斯卡奧，佢代替方辛加執教後，領軍兩場波就連贏祖雲達斯同國際米蘭兩大勁敵，成為自1979年瑞典傳奇教練列荷姆後，首個帶領AC米蘭奪冠嘅外籍教練。

沙治奧干斯卡奧賽後喺更衣室食住雪茄跳舞慶祝，佢興奮表示：「我夢想過捧盃，不過我嘅夢入面唔需要先輸2球，呢個過程實在太難頂，完場後我同球員講我要食番支雪茄，佢哋都明白。由聽日開始，我哋要重新專注備戰意甲。」