IBF保齡球世界盃開館　胡兆康打頭陣：愈難愈好玩！

首度在香港舉行的「2025 IBF保齡球世界盃」，周二（7日）假啟德體育園Top Bowl保齡球館，展開首輪分組賽，其中香港保齡天王胡兆康以5勝1和完成頭6場分組賽，周四（9日）將出戰餘下7場分組賽，爭取晉級至32強，他賽後坦言需時適應球館設置LED屏幕的設計，但指自己十分喜歡在充滿挑戰的環境比賽。

所有球手會分為4組8個Pool作賽，每位代表需與同一個Pool內所有對手交鋒，贏波得3分，和局各得1分，落敗得0分，完成所有賽事後，Pool內頭4名球手晉級32強，第4名與之後的球手同分，將進行附加賽。

早上為港隊打頭陣、處於A組Pool1的「康仔」，是日先出戰6場賽事，除了第3場輪空，自動獲得3分，其餘5場錄得4勝1負，僅於第4場以192比220，不敵德國好手Dennis Gruenheid，最終以「康仔」以15分完成首日賽事。

「康仔」對上一次在香港出戰大賽，已為2019年的世錦賽，他對於今次改到Top Bowl作賽感到「既陌生又感到熟悉」：「因為Top Bowl的環境，與香港其他保齡球館完全唔同，令自己感到少許陌生，但想不到是日仍有大批球迷，一如既往般入場支持我。」

「康仔」又打趣道，Top Bowl在球道上擺放LED屏幕的設計新鮮，很喜歡在充滿挑戰的環境作賽：「Top Bowl在聖誕節左右落成，當時LED有不少聖誕樹特效，我們藉此鍛練集中力，留意球滑動的反應，而且外國球館較少用LED屏幕，可能令其他球手受影響，只要我盡快適應，就取得優勢『愈難愈好玩！』」

談到個人表現，「康仔」坦言多位球手作賽後，令球道油面分布有改變，需不斷適應：「這個球道的油面分布，很受球手臨場打法而突然改變，因此我到中段要換波或調整戰術，令我穩定得分，當掌握到竅門就開始打出『全中』」

值得一提，「康仔」在Top Bowl與朋友合資開設保齡球用品店「Friendly Pro Shop」，他稱已以店鋪名義，落實舉辦賽事，目前已約有100人報名參賽，盼藉此培養新血：「2月開始，我們會舉行保齡球賽，盼未來可以舉行青少年賽事，令大家從小起習慣在壓力打出好表現，令更多新血成為港隊未來一員。」

此外，賽事吸引不少球迷圍觀，其中Leo希望訂場打波，直至到場後，才發現「2025 IBF保齡球世界盃」才此上演，並對球館讚不絕口：「今次是我第1次來Top Bowl，一到場就驚訝，覺得所有配套較其他場館，專業和高級得多，設置LED屏幕的做法亦極具新鮮感，好開心香港可以舉行如此盛大的賽事。」