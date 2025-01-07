「父子組合」齊入波　皇馬大勝晉級西盃16強

39歲老將莫迪歷(左)及19歲新星艾達古拿(右)今場都有波入。

周二(7日)凌晨西班牙盃32強，皇家馬德里作客以5比0大勝丁組仔明尼拿，晉級16強，皇馬今仗大輪換「老少咸宜」，由19歲新星艾達古拿，以至39歲老將莫迪歷都有波入，兩人年齡差距多達20歲，簡直可以話係「父子組合」。

由於兩隊實力相距懸殊，皇馬教練安察洛堤今場正選陣容收起大部分主力，但仍然控制大局，開賽5分鐘就由費達歷高華維迪窄角度凌空抽射入網打開紀錄。僅過8分鐘，卡馬雲加頂入成2比0，跟住輪到艾達古拿入波。

換邊之後，皇馬仍未收手，莫迪歷冷靜射入，呢位克羅地亞國腳繼上場西甲對華倫西亞，射入1球之後，今仗又建功，果然寶刀未老。比賽末段，艾達古拿射成5比0完場，個人梅開二度，早前盛傳呢位土耳其國腳為咗爭取更多上陣機會，打算今個月離隊，但經此一役，相信安察洛堤唔會放人。

值得一提，莫迪歷加盟皇馬13年，踢咗30場西班牙盃，先至首次入波，亦係「銀河艦隊」史上喺西盃最大年齡入波球員，賽後安察洛堤對佢讚不絕口：「莫迪歷係上天畀球壇最佳禮物。」