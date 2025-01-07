2024年場均入座率　德甲雙雄包Q

2024年世界足壇各隊每場平均入座率統計出爐，結果德甲贏晒，場均入座人數最高係多蒙特，超過81,000人，亦係唯一場均超過80,000人嘅球隊，第2位係拜仁慕尼黑，場均75,000人，德甲雙雄包辦連贏位。

雖然多蒙特並非頂級豪門，成績亦一般，上季聯賽排第5，今季暫時排第6，但勝在主場球迷夠忠心，不論成績好壞都嚟捧場，而該隊主場可容納81,365人，2024年場均入座人數高達81,312人，換句話講，多蒙特喺2024年全年比賽幾乎都扯紅旗爆滿。

多蒙特仲有一項刺激入座率因素，就係佢哋歐聯成績突出，上季爆半冷殺入決賽，最終得亞軍，而今季暫時排第9，有機會直入8強，球迷自然樂意捧場。

排第2嘅拜仁慕尼黑，2024年場均入座人數高達75,000人，佢哋唔夠多蒙特人多，完全因為球場容量影響，拜仁主場容量係75,024人，冇得再多，所以只能排第2。

至於第3位係曼聯，2024年場均入座人數係73,700人，曼聯主場容量係74,310人，睇數據曼聯似乎唔係場場爆棚。