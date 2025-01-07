香港東方EASL主場拆「彈」二連勝　姜濤觀戰

香港東方上周日（5日）出戰菲律賓PBA專員盃後，周二（7日）回師修頓主場轉戰東亞超級聯賽（EASL），對陣上季南韓職籃亞軍水原KT音速彈，「藍軍」半場領先36：23，前3節全程領先下於決勝節一度被反先1分，白蘭基利及楊和關鍵時刻挺身而出，先後轟入三分助球隊以69：61擊敗對手，改寫戰績2勝2負，仍保持晉級4強機會。比賽吸引大批球迷入場，包括MIRROR成員姜濤也成座上客見證東方勝仗。

香港東方強援奇勒迎來復出，搭配麥洛連、白蘭基利、楊和及張延隆首發上陣。甫開賽，奇勒與首席中鋒麥洛連內外開弓，兩人各入1記三分波，以13：6確立領先地位。上仗表現搶鏡的林爵華後備上陣，即以一次剷籃助球隊擴大優勢，東方首節領先19：7。

次節，陳兆榮外圍開齋，防守端亦積極表現，加上對手5分鐘後已錄滿隊犯，香港東方乘勢追擊。雖然中途出現多次爭議性判決，不過有奇勒後仰中投打入「2+1」，再於外圍開炮連袋6分，半場完繼續領先36：23，奇勒和麥洛連分別攻入13分及10分。

易籃後，客隊發動反擊於初段打出9：2攻勢，隨後「藍軍」憑白蘭基利和麥洛連合轟10分穩定局勢。縱使敵隊的波多黎各籍外援Ismael Romero連取6分，包括一次雙手入樽，但無阻東方續以52：42領先進入最後一節。

香港東方於決勝節曾收起主將麥洛連和奇勒，水原KT音速彈趁機發動猛攻追分，外圍手感升溫、強攻顏色地帶，打出一段狂風掃落葉般的15：0攻勢，在最後2分鐘反先61：60，反觀主隊近6分鐘沒有得分進賬。東方利用暫停迅速調整，主將白蘭基利及楊和關鍵時刻挺身而出，先後轟入1記弧頂三分重掌優勢，林爵華最後2記罰球全中，最終以69：61險勝對手。

數據方面，香港東方3人得分上雙，奇勒復出戰貢獻全場最高的17分，外加7籃板5助攻，麥洛連交出14分11籃板「雙雙」成績，白蘭基利射入2記三分取得13分，值得一提，今場的12人名單僅有9人上陣，梁兆華、卜聿揚和主昊沒有上場紀錄。

至於男團MIRROR成員姜濤今晚亦親臨修頓觀賽，在友人陪同之下坐於場邊席，不時為球員的精湛表現拍掌，拍打打氣捧，他更在社交網出Story支持香港東方，貫徹他喜愛籃球的愛好。