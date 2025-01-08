直播甲一晉龍WTS血拚南華　安家仲：全力挑戰強敵

甲一男籃常規賽進入倒數階段，周三（8日）頭場由晉龍WTS硬撼南華，前者若能取勝便有機會一改常規賽排名墊底命運，相反「紅軍」勝出則直接鎖定前二名直入季後賽。晉龍WTS隊長安家仲盼望打出士氣波，爭取更佳排名，為名次賽作準備。（on.cc東網及港台電視32周三晚上7時同步直播賽事）

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晉龍WTS上場以83：77擊敗建龍飛馬，打破6連敗魔咒，並收穫今季升班甲一後首勝，其中外援湯馬士狀態回勇，轟全場最高29分另加14籃板，華將區浩軒和亦羅卓熙亦交出「雙雙」的搶眼表現，分別取得21分13籃板、以及11分11助攻7籃板，射手安家仲有13分進賬。來仗面對「big 4」的南華，晉龍WTS眾將必須減少失誤，以及更好把握外圍投射的機會，防守亦必須更加積極上強度，相信屆時與南華有得一拼。

晉龍WTS隊長安家仲目標明確，「球隊上下一心，決意全力挑戰南華，當然不是『輸少當贏』！」「安仔」續說：「開季至今，本土球員的進步有目共睹，相信即使來仗面對強敵亦不會怯場。如果能贏南華和福建，排名就有機會上到第7，在名次賽爭奪上就相對不會有太大壓力。」球隊總教練黃志明（Ming Sir）亦大方鼓勵球員勇敢挑戰：「始終年輕球員實戰經驗較少，不過就算是對南華、福建都好，千萬不要覺得一定輸，要嘗試挑戰他們。」

南華如勝出則鎖定常規賽前二

南華上月17日以104：100加時險勝永倫，成功報銀牌賽總決賽的一敗之仇，其中射入「大心臟」壓哨追平三分彈的曾湛元，全場取得21分10助攻成贏波功臣，「香港勒邦」安德拉貢獻「雙雙」22分15籃板，朱亮、葉耀邦和陳怡富亦交出表現，球隊暫以6勝1負戰績排名第二位。經過聖誕假期，南華養精蓄銳迎來今季最後兩場常規賽，並且賽程相對較「軟」，鎖定常規賽前二位置難度不大，來仗面對排名第9的晉龍WTS，如能於早段入局，相信會為對手帶來很大麻煩，「紅軍」主控曾湛元表示：「雖然奪常規賽冠軍的機會不大，但同樣會全力以赴爭勝，同時球隊亦密鑼緊鼓部署季後賽，目標是贏總冠軍！」

甲一男籃周三（8日）賽程

地點：灣仔修頓場館

時間：

7:00pm 晉龍WTS Vs 南華

8:40pm 香港東方 Vs 建龍飛馬

門票：60元，長者學生優惠票：40元