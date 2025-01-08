阿仙奴吞兩蛋　數據顯示英聯盃錦標凍過水

周三(8日)凌晨英聯盃4強首回合，阿仙奴主場出擊，即使創造大量攻勢，但把握力差，以0比2不敵紐卡素。著名統計機構OPTA指出英聯盃史上只有1隊曾於4強首回合輸2球或以上，次回合反勝晉級，恐怕兵工廠爭標機會凍過水。

阿仙奴趁有地利優勢狂攻對手，全場控球率達70%，並有23次射門，但僅3次中目標，可見命中率極低，加比爾馬天尼利單刀射中柱彈出，運氣都輸埋。反觀紐卡素以高效反擊取勝，即使只有7次射門，4次中目標已入2球，包括上半場37次分鐘，透過1次罰球長傳，最後由阿歷山大伊沙克近門射入。

換邊後冇耐，阿歷山大伊沙克再次製造威脅，喺禁區右路射門，雖然被兵工廠門將大衞拉耶飛身撲出，但仲有安東尼哥頓補射入網，為紐卡素奠定2比0勝局，次回合將於2月6日凌晨舉行。

賽後阿仙奴領隊阿迪達承認球隊攻門把握力差：「我哋除咗臨門一腳之外，其他方面都做得好好，創造大量機會，但亦錯失好多機會，臨門一腳係今場勝負分野所在，紐卡素可以入到2球，全因最後1腳射門把握得好，佢哋防守亦好出色。」

雖然呢位西班牙少帥強調仍然好有信心，兵工廠次回合可以收復失地，但根據OPTA統計，英聯盃史上只有1隊可以喺4強首回合輸2球或以上，次回合反勝晉級，就係1993/94年球季，阿士東維拉首回合輸作客1比3不敵燦美爾，次回合主場贏番3比1，維拉靠互射12碼勝出入決賽，最後更加奪得冠軍。阿仙奴能否重演阿士東維拉當年好戲，大家拭目以待。