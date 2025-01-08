【人物誌】近9場入10球　伊沙克真係值1.5億鎊

紐卡素走勢凌厲，喺英聯盃4強首回合擊敗阿仙奴後，各項賽事6連勝，「喜鵲」可以高飛，前鋒阿歷山大伊沙克居功厥偉，今場又建功，呢位25歲瑞典國腳近9次上陣其中8次有波入，合共轟入10球及2次助攻，近期盛傳阿仙奴、車路士、巴黎聖日耳門等大球會計劃收購伊沙克，紐卡素將佢標價為1.5億鎊(約14.5億港元)，睇來真係物有所值。

阿歷山大伊沙克2022年8月以6,300萬鎊轉會費由皇家蘇斯達加盟紐卡素，由於首季英超只有10球進帳，一度被指係「水貨」。不過，呢位身高1米92嘅「長人射手」上季大爆發，轟入21個英超入球，僅次於艾寧夏蘭特(27球)、高爾彭馬(22球)。伊沙克今季保持水準，踢18場英超已入13球，排射手榜第3位。

根據OPTA統計，由2022年8月伊沙克首次為紐卡素上陣以來，已為「喜鵲」各項賽事入咗50球，同期英超球員之中僅次於艾寧夏蘭特(105球)、穆罕默德沙拿(73球)。相比夏蘭特「大戰隱形」，伊沙克遇上強隊，都有出色發揮，近9次上陣入波之中，包括射入利物浦、阿士維東維、曼聯、熱刺、阿仙奴大門，「含金量」極高。

伊沙克今場入前，涉嫌推撞阿仙奴中場馬田奧迪加特，佢話：「呢種情況係比賽一部分，我哋無時無刻都喺犯規灰色地帶踢波。」