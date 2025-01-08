日清盃青少年挑戰賽　網球小將交流學習贏得友誼

一連四天上演的「日清盃」大中華區青少年團體挑戰賽上周日(5日)圓滿結束，同日於維多利亞公園舉行頒獎典禮。參與球員透過比賽作技術交流的同時，更難得建立了友誼，以推動網球運動的發展。

是次比賽由日清食品冠名贊助，中國香港網球總會（網總）主辦。參賽隊伍來自8個大中華地區，包括中華台北、中國澳門、江蘇、山東、上海、天津、雲南和中國香港。每個地區均派出3位青少年球員參賽，年齡介乎13至14歲。賽事目標是為來自大中華地區的年輕運動員提供一個切磋球技、相互學習的平台。他們透過比賽提升自身的技術水平，還能夠與來自不同地區的球手建立友誼，促進文化交流與理解，共同為推動大中華地區青少年網球運動的發展貢獻力量。

網總會長鄭明哲表示：「希望每一位參賽者都能在競技場上收穫成長，在比賽之外收穫友情」。球手、教練和球證進行宣誓，承諾願意為大中華地區青少年網球運動的發展出一分力。

日清食品有限公司公共關係部總經理王惠芳表示：「日清食品秉持創辦人安藤百福先生提出的信念『飲食和運動是健康的兩大軸心』，致力推動體育活動，促進健康生活。日清食品作為網總的『青少年發展合作夥伴』，十年前已開始贊助本地青少年賽事，今年很高興可以將我們的支持從本地伸展到大中華地區。我們期待，繼續與網總以及各省市相關部門合作，在不同地區進一步推廣網球和健康的生活模式。」

賽事分為兩個階段，八個隊伍分成兩組在第一階段進行小組循環賽，第二階段按各小組名次進行對賽。最終首三名順序為中華台北隊、雲南隊和山東隊。勝出隊伍中華台北隊的球員林郁敏表示：「這次（比賽）遇到許多不同打法的對手，每個人都有各自厲害之處，我會用這次（比賽）所學到的經驗來增加我打法的靈活度，來準備下次的比賽。」賽後參賽球員均表示是次比賽經驗相當寶貴，大家都全力以赴，展現了團隊的團結和拼搏精神。

除四天賽程外，行程還包括觀看中銀香港網球公開賽2025、參觀日清的合味道紀念館香港和參與球員派對等。中國澳門教練何明昊十分感謝主辦單位的用心安排，他表示：「球員在比賽中得到了鍛煉，在交流中獲得了知識，在觀賽時增長了見識。相信這是一次非常愉快的參賽體驗，會在球員們的記憶中留下一段美好的回憶。」

日清食品是網總的官方「青少年發展合作夥伴」，亦是三大本地青少年賽事 — 「日清全港青少年網球錦標賽」、「日清合味道全港青少年網球巡迴賽」及「日清出前一丁青少年網球新秀賽」的冠名贊助商。日清食品一直致力與網總攜手積極推動本地青少年網球發展，為一眾年青的球手提供競賽機會，讓他們汲取豐富的比賽經驗，並讓網總藉此機會發掘有潛質的新力軍，將網球運動傳承開去。近年，日清食品透過擴大對精英運動員的贊助，讓他們能夠專注及充分發揮作為職業運動員的潛力。