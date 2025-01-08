祖高域與新教練梅萊公開訓練成焦點　携手爭澳網

澳網正賽即將開打，在墨爾本爭取生涯第11次捧盃的塞爾維亞球王祖高域，與新教練兼英國傳奇梅萊的合作，成為了網球界的焦點之一，他們首次在公眾面前進行練習，為澳網作好準備，並為祖高域爭取生涯第「25貫」之路踏上新階段。

37歲的祖高域去年在大滿貫「四大皆空」，被兩位年輕新世代仙拿及艾卡華斯包攬所有大滿貫錦標，雖然他在巴黎奧運奪金，終於圓了「金滿貫」好夢。即使眼見昔日強敵費達拿及拿度等先後退役，但他仍然「有火」力拼強勢的「後浪」，而為了新衝擊他找了昔日對手兼好手梅萊擔入教練，希望擦出新火花:「我現在的感覺是，這幾年還能保持強度；我仍然很愛這項運動，很喜歡比賽，我已做好準備。」

在墨爾本公園訓練期間，新教練梅萊在底線後密切觀察祖高域的每一個動作，為他提供戰術指導，休息期間二人亦作檢討，祖高域曾談及過與梅萊的合作：「我認為他可為我的比賽帶來新角度，毫無疑問，我能夠從中得益。」他亦提到梅萊有冠軍心態，認為二人有很好的默契。