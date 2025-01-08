英聯盃4強　熱刺鬥利物浦半場大飽眼福

英聯盃4強首回合，熱刺主場迎戰利物浦。熱刺近期開啟「瘋狂模式」，頻頻踢出超大比數賽果，包括聯賽對利物浦輸3:6。利物浦係聯賽同歐聯雙榜首勁旅，英聯盃就算派輪換陣容都有睇頭，雙方近5次交手半場全開2球或以上，入球唔會少，1.5球半場大好快夠數。(無綫myTV SUPER周四凌晨4時直播)

熱刺對英聯盃特別重視，為爭標今場將會以強陣出擊，攻力方面絕對有保證，但同時防線鬆散易失波，例如上圈就以4比3淘汰曼聯，加埋之前聯賽3比4輸畀車路士，同埋3比6輸畀利物浦，近8場有3場開出總入球7+，非常誇張。

雖然英聯盃4強要踢兩回合，但對於熱刺嚟講，主場同作客分別不大。另外今場柏比沙亞同占士麥迪臣停賽，但有賓坦古亞復出，加上上場聯賽對紐卡素收起嘅孫興民，養精蓄銳喺今場搏殺，繼續以攻代守。

另邊廂，利物浦喺英聯盃將會進行輪換，整體戰鬥力雖然唔及聯賽同歐聯咁強，但踢法同樣都係採取主攻，陣容上會收起兩位主力射手穆罕默德沙拿、路易斯迪亞斯同門將艾利臣比加，而費達歷高基艾沙、遠藤航同門將基利靴都會正選上陣，整體實力同熱刺拉得更近，戰況預期會更刺激，加上雙方近年交手都唔會有悶場，比賽早段就即刻駁火，1.5球半場大可以放心捧場。

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