巴塞戰意成疑　畢爾包勇銳受讓筍

今屆西超盃繼續移師沙特阿拉伯舉行，首場4強由畢爾包對「地上最強」巴塞隆拿，上屆西班牙盃冠軍畢爾包狀態大勇，各項賽事近15場不敗，包括上月聯賽贏皇家馬德里。反觀巴塞隆拿近期水準下滑，冇本錢讓波，畢爾包讓球主勝抵玩。（周四凌晨3時開賽）

西超盃近年已成為「搵錢盃」，由2020年開始改為4隊爭逐，採取淘汰賽制度。除咗2021年留喺西班牙踢之外，其餘都移師沙特阿拉伯舉行，今屆4支參賽球隊包括皇馬、巴塞隆拿、畢爾包、馬略卡。

論今季整體表現，畢爾包不亞於兩大爭標熱門皇馬及巴塞，呢支巴斯克地區球隊，現時排西甲第4位，僅少巴塞2分，並且水準非常穩定，自上年10月初西甲不敵基羅納後，近3個月合共15場比賽法定時間不敗，錄得10勝5和，代表作一定係聯賽以2比1擊敗皇馬，今仗遇上狀態走下坡嘅巴塞隆拿，贏面都唔細。

至於巴塞隆拿已無復季初之勇，近3場聯賽只有1和2負，上場西班牙盃可以大勝4球，皆因對手只係丁組仔巴爾巴斯特羅，不宜作準。加上巴塞重心始終放喺西甲及歐聯爭標，踢西超盃戰意成疑，例如上屆決賽以1比4大敗於宿敵皇馬腳下，教練費歷克今場隨時輪換陣容都唔出奇。再睇埋巴塞隆拿近3次對畢爾包，法定時間只有1勝2和，並冇明顯優勢，畢爾包受讓比較值博。

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