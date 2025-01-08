2025亞冬運授旗　冬奧滑雪代表翁厚全盼展現實力

哈爾濱2025亞洲冬季運動會將於2月舉行，香港將派出逾100人代表團參賽，人數為歷屆最多，今屆更首次派出冰壺代表隊參賽，港協暨奧委會周三（8日）舉行香港代表團授旗典禮。

2025亞洲冬季運動會將於2月7至14日於中國哈爾濱舉行，共有6個體育大項、11個分項，香港將派出歷來最多、超過100人的代表團出戰6個分項，包括：冰壺、冰球、花樣滑冰、短道速滑、速滑及高山滑雪，其中短道速滑代表朱定文和高山滑雪的翁厚全為2022年北京冬奧參賽選手，另外年僅15歲的女子冰球代表方皓怡為港隊最年輕參賽運動員。

香港首次派出冰壺代表隊參賽，去年11月於「2024年泛洲冰壺錦標賽」B級收穫銅牌的甄浩天表示：「今次是我首次參加大型運動會，好開心可以代表香港出賽，希望可以令更多人認識冰壺這個運動。因為香港沒有專業冰壺場地，我們每個周末都會去廣州訓練，雖然自己要兼顧正職，但都不會覺得辛苦，十分享受其中。」

20歲的翁厚全（Adrian）將出戰男子高山滑雪項目，今屆港隊將有4男4女出戰此項，Adrian表示期待：「北京冬奧自己表現未如理想，兩次DNF（未能完成），那是一次令我很心痛的經歷，有點對不住奧運選手這個身份。近兩年我很努力地訓練，更加專注做好細節，參加更多比賽累積經驗，在亞青賽獲得1銀1銅，另外亦在全國錦標賽取得銀牌。之前比賽時會因緊張做不到訓練時的表現，但參加更多比賽之後，感覺自己信心增加不少，希望今次可以發揮自己應有水準，另外我好開心今次可以和隊友並肩作戰。」現時於香港大學就讀理學士3年級的Adrian表示：「兼顧學業會犧牲很多玩樂時間，但我會繼續努力，向2026冬奧進發。」